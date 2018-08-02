Армянский звонок услышали в Кремле Андрей Зубов

2.08.2018, 11:12

Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

И это снова ошибка российской власти.

Сергей Лавров строго предупредил премьера Армении, что тот пошел "по неправильному пути", когда прокуратура вынесла решение об аресте бывшего президента Армении Кочаряна. Вмешиваясь в ход следствия, но не оспаривая выдвинутых против Кочаряна обвинений в убийстве и изувеченье армянских граждан 1 марта 2008 г., Кремль повелел прекратить следствие.

Когда 20 июля российские солдаты с базы в Гюмри устроили стрельбу и взрывы холостыми патронами на улицах села Паник, многие подумали, что это "пьяная случайность". Я так не думал. Сын военного, я знаю, что такие акции устрашения бывают только по приказу. Это – своеобразная "политика канонерок" в XXI веке. Теперь ясно – я был прав: не прошло и двух недель, и раздался властный окрик Лаврова из Смоленской высотки.

И вновь ошибка российской власти. Я знаю душу армянского народа – такой окрик, да еще в отношении Кочаряна, которого ненавидит почти вся Армения, вызовет не дрожь в коленях армян, а прилив ненависти к путинскому режиму, которому так старается служить Лавров. И эта ненависть разольется не только по маленькой Армении, но и по всему миру.

15 миллионов армян рассеяния не простят такого хамского отношения к своей исторической родине и к премьеру Пашиняну. Жаль, что Лавров не понимает, что своими грубыми словами, уже на днях оскорбив греков, он теперь сплачивает армян.

Армянский звонок в Кремле услышан, но выводы сделаны вновь неверные и действия предприняты неуклюжие.

Андрей Зубов