закрыть
2 августа 2018, четверг, 12:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Мадрид начал переговоры с лидерами Каталонии впервые за 7 лет

  • 2.08.2018, 11:33

Двусторонняя комиссия встретилась сегодня.

Новое социалистическое правительство Испании провело переговоры с региональными властями Каталонии впервые за последние семь лет.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Педро Санчес.

"Спустя 7 лет двусторонняя комиссия встретилась сегодня. Это предполагает восстановление институционности и демократического диалога. У нас есть проект для Каталонии в Испании, и это правительство начало свой путь к воплощению его в реальность", - написал Санчес.

Представители Мадрида и Барселоны провели 4-часовую встречу в штаб-квартире регионального правительства в столице Каталонии, сообщает Reuters (перевод - «Европейская правда»).

"Были некоторые важные разногласия, но иметь возможность нормально сказать, что у нас есть большие разногласия, также важно", - заявила журналистам после встречи министр регионального управления Испании Меритселль Батэ, возглавлявшая делегацию испанского правительства.

Каталонские лидеры хотят провести переговоры о возможности нового референдума о независимости в Каталонии и призывают к освобождению сепаратистских политиков из тюрьмы.

Но Батэ заявила, что центральная власть вновь заявила о своем отказе от нового референдума во время переговоров, "поскольку конституция не допускает этого", и заявила, что суды должны решить, выпустить ли заключенных сепаратистских лидеров.

Единственная договоренность после этой встречи заключалась в создании календаря для дальнейших переговоров в сентябре-декабре.

"У нас очень разные понятия о нормальном состоянии", - заявил после встречи региональный министр иностранных дел Каталонии Эрнест Марагаль, который возглавил каталонскую делегацию.

Он добавил, что центральное правительство не представило никаких планов решения конфликта между обеими сторонами.


популярное за неделю

Мнение

Признание «агента Юли» – большой взрыв
Признание «агента Юли» – большой взрыв Геннадий Федынич
Визит под знаком Марса и дефолта
Визит под знаком Марса и дефолта Владимир Халип
«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип