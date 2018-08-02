Мадрид начал переговоры с лидерами Каталонии впервые за 7 лет 2.08.2018, 11:33

Двусторонняя комиссия встретилась сегодня.

Новое социалистическое правительство Испании провело переговоры с региональными властями Каталонии впервые за последние семь лет.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Педро Санчес.

"Спустя 7 лет двусторонняя комиссия встретилась сегодня. Это предполагает восстановление институционности и демократического диалога. У нас есть проект для Каталонии в Испании, и это правительство начало свой путь к воплощению его в реальность", - написал Санчес.

Después de 7 años, hoy se ha reunido la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Esto supone la recuperación de la normalidad institucional y el diálogo democrático. Tenemos un proyecto para #Cataluña en España y este #Gobierno ha comenzado el camino para hacerlo realidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 августа 2018 г.

Представители Мадрида и Барселоны провели 4-часовую встречу в штаб-квартире регионального правительства в столице Каталонии, сообщает Reuters (перевод - «Европейская правда»).

"Были некоторые важные разногласия, но иметь возможность нормально сказать, что у нас есть большие разногласия, также важно", - заявила журналистам после встречи министр регионального управления Испании Меритселль Батэ, возглавлявшая делегацию испанского правительства.

Каталонские лидеры хотят провести переговоры о возможности нового референдума о независимости в Каталонии и призывают к освобождению сепаратистских политиков из тюрьмы.

Но Батэ заявила, что центральная власть вновь заявила о своем отказе от нового референдума во время переговоров, "поскольку конституция не допускает этого", и заявила, что суды должны решить, выпустить ли заключенных сепаратистских лидеров.

Единственная договоренность после этой встречи заключалась в создании календаря для дальнейших переговоров в сентябре-декабре.

"У нас очень разные понятия о нормальном состоянии", - заявил после встречи региональный министр иностранных дел Каталонии Эрнест Марагаль, который возглавил каталонскую делегацию.

Он добавил, что центральное правительство не представило никаких планов решения конфликта между обеими сторонами.