Евгений Афнагель: Обсуждать здоровье Лукашенко и тихо проклинать его на кухнях недостаточно 2 2.08.2018, 11:35

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Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Ненависть к диктатору должна материализоваться в виде сотен тысяч протестующих на улицах.

Об этом Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель, комментируя противоречивую информацию последних дней о состоянии здоровья белорусского диктатора.

- Что, по вашему мнению, на самом деле произошло? Почему возникли такие слухи об «инсульте» Лукашенко?

- Думаю, какие-то проблемы со здоровьем у Лукашенко действительно были. Нервы у диктатора уже давно не в порядке, это не секрет. А тут еще добавились страх утраты власти, неприятная встреча с Путиным на фоне непрекращающейся информационной атаки со стороны российских СМИ и аномальная жара. Вчера появились новые факты, подтверждающие это: отказ от визита в родную деревню и ажиотаж в районе лечкомиссии в Ждановичах.

Уверен также в том, что многие люди из ближайшего окружения Лукашенко регулярно сливают информацию российским СМИ и спецслужбам. Впрочем, последние и без того знают о здоровье своего протеже лучше, чем он сам. Интересно другое: без согласования сверху в крупных официальных российских агентствах и изданиях о таких «слухах» не пишут. Но про инсульт Лукашенко сообщили все, кому не лень. Причем эта информация часто сопровождалась прогнозами о том, что будет с Беларусью, когда его не станет. А это о многом говорит.

- Почему же так долго молчали официальные СМИ, не предъявляя «живого Лукашенко»?

- Потому что в Беларуси установлен тоталитарный режим. Без «отмашки» сверху, которую передают по цепочке исполнителей до самого последнего винтика системы, этот самый винтик ничего не смеет делать. Даже не столько потому, что боится, а больше из-за того, что физически не может, думать самостоятельно разучился. И когда главный по «отмашкам» становится недееспособным, вся система перестает работать.

Есть еще идеологическая составляющая. Все тоталитарные режимы внедряли в сознание людей мифы о сверхспособностях своих вождей. Мао Цзэдун периодически Янцзы переплывал, Ким Чен Ир, говорят, погодой умел управлять, Чаушеску требовал, чтобы его называли «святым» и «богом». У Лукашенко масштаб поменьше — он просто иногда с клюшкой гоняет перед телекамерами. Всем известно, что пресс-служба диктатора боится даже его снимок без фотошопа опубликовать. Поэтому не нужно ожидать, что они расскажут о проблемах со здоровьем.

- Как вы оцениваете реакцию людей на слухи о серьезных проблемах диктатора?

- Реакция была совершенно однозначной. Несмотря на то, что среди белорусов не принято радоваться тяжелой болезни или смерти даже плохого человека, люди свои эмоции особо не сдерживали. И комментарии в интернете, и обрывки разговоров в транспорте были только об одном: наконец-то! Никто не писал и не говорил о том, что, может быть, стоит пожалеть несчастного стареющего больного человека. И свидетельствует это лишь об одном — ненависть к диктатору зашкаливает.

- Как могли бы развиваться события, если бы слухи оказались правдой? Какие выводы можно сделать из этой истории?

- Еще пару дней такой неопределенности — и люди сами бы вышли на улицы. Не протестовать, а праздновать. А это для режима еще опасней, ведь позитивные эмоции распространяются мгновенно и бороться с ними невозможно. Наверное поэтому еще не до конца пришедшего в себя Лукашенко позавчера срочно усадили перед фотокамерами, они же это тоже понимают.

А вот о том, что было бы дальше — сказать сложно. Многое в такой ситуации будет зависеть от реакции соседних стран, от поведения чиновников и силовиков, от степени самоорганизации людей, от решительности и целеустремленности оппозиции и ее лидеров, наличия у них планов действий.

В любом случае, сегодня мы в такой ситуации, что любые перемены — к лучшему. Но ждать их, рассчитывая на чудо, болезни или вмешательство каких-то неизвестных нам сил, не стоит. Обсуждать здоровье Лукашенко, тихо проклинать его на кухнях и в магазинах недостаточно. Ненависть к диктатору должна материализоваться в виде сотен тысяч людей, которые выйдут на улицу в нужный момент и добьются освобождения страны. Готовиться к этому нужно сейчас - присоединяться к движению сопротивления и объединяться вокруг реальной оппозиции режиму.