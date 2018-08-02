Какое пиво можно пить вегетарианцам? 2.08.2018, 11:52

Оказалось, что им подходят далеко не все сорта.

Во всем мире ежегодно растет количество вегетарианцев и веганов. Только в Соединенных Штатах уже более 16 миллионов человек ведут соответствующий образ жизни, ограничивая или не употребляя вовсе в пищу продукты животного происхождения. Пиво, хоть и производится из растительных ингредиентов, не всегда подходит для вегетарианцев и веганов. Попробуем разобраться, какое пиво они могут употреблять, пишет pivo.by.

Почему не все пиво подходит вегетарианцам?

Вегетарианцы не употребляют в пищу мясо, птицу, рыбу и морепродукты, а люди, придерживающиеся веганской диеты,игнорируют также молочные продукты, яйца. Поэтому сорта пива, рецепты которого предусматривают использование вкусовых добавок, например, лактозы, не подойдут для веганов. Соответственно, в стоп-листе будут и популярные милкшейк-эли, и исторические устричные стауты, и любые экспериментальные сорта с добавлением мяса или рыбы. Кроме того, строгие вегетарианцы также не употребляют мед. Следовательно, медовухи, переживающие сейчас период расцвета, и любые сорта пива с медом будут под запретом для них. А как же дрожжи — спросите вы? Они относятся к группе одноклеточных грибов, которые считаются растительной пищей.

Что такое желатин и почему пивоварни используют его?

Желатин — гидролизованный белок коллаген, который является продуктом переработки соединительной ткани животных. Некоторые производители пива используют его или рыбий клей (который получают из плавательных пузырей различных рыб, преимущественно семейства осетровых) для осветления напитка. Эти очистители и осветлители применяются уже много веков: они вступают во взаимодействие с частицами, придающими пиву мутноватость — например, белками, содержащимися в солоде, или остаточными дрожжами. В результате эти частицы оседают, отфильтровываются, а пиво становится чище и прозрачнее.

Как делают вегетарианское пиво?

Сейчас большинство производителей пива используют современные средства очистки — поливинилпирролидон, ирландский мох (водоросли) или кизельгур (осадочная порода, состоящая из окаменелых водорослей), которые не противоречат взглядам вегетарианцев.

Как узнать, можно ли пить это пиво вегетарианцу?

Большинство пивоваренных заводов не указывают, используют ли они продукты животного происхождения при обработке своего пива. Хотя ряд производителей в США и Западной Европе, среди которых Heineken, Harp, Anheuser-Busch, Black Isle, Corona, Sierra Nevada, Epic Brewing, New Belgium, заявляют, что их пиво подходит для вегетарианцев и веганов, а некоторые даже имеют специальные отметки об этом на этикетках. В прошлом году к списку vegan-friendly пивоварне присоединилась Guinness, долгое время использовавшая рыбий клей для очистки пива.

Проверить конкретный сорт пива на соответствие требованиям вегетарианцев можно на специальном сайте Barnivore. В его базе более 8 тысяч сортов пива. Правда, в ней отсутствуют белорусские сорта, за исключением «Лідскае Premium Nippel», которое производилось в Эстонии. Оно подходит для вегетарианцев, как и абсолютное большинство других сортов белорусского пива: крупные заводы используют кизельгуровые фильтры, а мини-пивоварни чаще всего не применяют дополнительную фильтрацию.