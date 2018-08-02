Жители Словакии выступили против базы «Ночных волков» 1 2.08.2018, 11:59

Местные жители недовольны байкерами Путина по нескольким причинам.

Жители словацкого городка Дольна Крупа выступили против создания в их населенном пункте базы российского байкерского клуба "Ночные волки".

Об этом сообщает Aktuality.sk.

В интернете появилось обращение некоторых местных жителей, которые требуют вмешательства министерств обороны и внутренних дел.

Жители объясняют, что "Ночные волки" в их городке беспокоят их по нескольким причинам. По их мнению, члены этой военизированной организации неприемлемо продвигают во многих странах власть иностранного государства, известную прославлением Сталина, советской империи и коммунистической идеологии.

"В конце концов, наше сообщество имеет богатый и кровавый исторический опыт коммунистических репрессий", - утверждают жители.

Местные жители отмечают, что расположение базы "Ночных волков" также не соответствует территориальному плану муниципалитета, поскольку место, где она находится, зарезервировано для фермы. Поэтому они призывают местные органы власти разобраться с нарушениями.

В Дольной Крупе проживают 2200 человек. Пока обращение подписали несколько десятков человек, однако его авторы ожидают, что количество подписей вскоре возрастет.

Словацкое подразделение "Ночных волков" создало базу возле Братиславы, где находятся старые танки и броневики. Российское правительство называет его "европейской штаб-квартирой" "Ночных волков".

Территория базы принадлежит Йозефу Гамбалеку - лидеру словацкого подразделения "Ночных волков". Он говорит, что хочет открыть здесь военный музей. Гамбалек бывал в России, по сообщениям СМИ, лично знаком с российскими байкерами.

Президент Словакии Андрей Киска призывает власти страны найти механизмы для предотвращения возможных противоправных действий со стороны словацкого ответвления "Ночных волков".