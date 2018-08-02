Технолог Манафорт 2 Виталий Портников, «Грани»

2.08.2018, 12:31

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Виталий Портников

О стеклянных бусах и доверчивых туземцах.

Судебный процесс над Полом Манафортом, бывшим политтехнологом Виктора Януковича и Дональда Трампа, начался с обнародования фантастических сумм, потраченных украинскими работодателями на приглашенного консультанта. Еще можно с трудом представить себе такие заработки в богатой стране, такой как Соединенные Штаты. Но в Украине?! Ясно теперь, почему все эти американские - и не только - технологи и советники липнут на Украину и другие бывшие советские республики как мухи на мед.

Я в последние десятилетия повидал их немало. Секрет успеха ясен. Они воспринимаются своими клиентами в качестве посещающих только что открытие острова мореплавателей, которые привезли связки стеклянных бус. И они охотно торгуют этими бусами, рассказывая доверчивым туземцам всякую галиматью. Главное, что от них требуется, - вовремя понять, что хочет услышать клиент, и высказать ему его же собственные, как правило нелепые и непрофессиональные, желания на языке политической консультации, желательно с цифрами заранее оплаченных социологических опросов и с красивыми табличками.

Клиент может выиграть - и тогда будет красиво занесен в резюме, а десятки миллионов уплаченных долларов попадут на банковские счета. Клиент может проиграть, но деньги-то все равно заплатит. А в резюме он тогда будет занесен как не прислушавшийся к гениальным советам западных советников - и погубивший в результате свою политическую карьеру. Каждому Януковичу - по своему Манафорту!

При этом никакой реальной помощи западные политтехнологи оказать своим клиентам на постсоветском пространстве не могут. Они учились другому. На Западе они изначально имеют дело с людьми, придерживающимися очевидных политических взглядов, имеющих собственные позиции. У того же Трампа, при всей его несистемности, такие позиции есть, о них может рассказать каждый, кто следит за американской политической жизнью. Задача политтехнолога - сделать эти позиции привлекательными для большинства, помочь клиенту с их изложением, сделать его интересным для медиа.

А на постсоветском пространстве политтехнологи зачастую имеют дело с людьми, начисто лишенными даже тени политических убеждений. Людьми, для которых имеют значение только деньги и власть - да и то только как средство заработка денег. Политтехнологу приходится придумывать за такого клиента политические взгляды, создавать ему партию, переписывать биографию. Я бы счел легендой историю бывшего рэкетира, учившегося на гробовщика, но переделанного западными советниками в крупного экономиста (купить степень доктора наук!) и главу респектабельной партии (купить партию!), если бы сам не был знаком с этим человеком в его лучшие годы. И это еще не самый большой политический анекдот. История рецидивиста Януковича, превратившегося в умелого хозяйственника и лидера большого европейского государства, куда смешнее и страшнее.

Могут сказать, что это и есть доказательство эффективности Манафорта. Да, собственно, сам Манафорт мог так своим клиентам и говорить. Но Янукович добился успеха благодаря не американским советам, а совсем другим вещам - пророссийской ориентации, импонировавшей многим его соотечественникам, солидарности олигархов, разочарованию в национал-демократах в 2010 году. В конце концов - благодаря фальсификациям и административному ресурсу. Янукович старался избегать дебатов с Ющенко в 2004 году и бойкотировал дебаты с Тимошенко в 2010 году. Если бы Манафорт предложил что-то подобное Трампу, Трамп решил бы, что глава его предвыборного штаба шутит.

Янукович - как и все прочие подобные клиенты Манафорта - не только своим поведением, но и самим фактом своего существования в политике опровергал все законы профессии американского политтехнолога, все законы здравого смысла и даже правила приличия. Но зато он очень хорошо платил.

Виталий Портников, «Грани»