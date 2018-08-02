Сколько белорусов живут менее чем на $4 в день

Сколько белорусов живут менее чем на $4 в день10
- 2.08.2018, 12:40
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Во всех областях произошло увеличение количества малообеспеченных граждан.
С 1 августа в Беларуси увеличен бюджет прожиточного минимума. При этом в стране остается часть населения, живущая за чертой бедности.
Myfin.by посчитал, сколько человек получает доход ниже БПМ и как их количество распределяется по регионам.
С 1 августа бюджет прожиточного минимума составляет 236 рублей 98 копеек. Те, кто получает официальный доход ниже этой суммы, считаются малообеспеченными. По данным Белстата, в 2017 году 5,9% всего населения Беларуси считается малообеспеченным, что составило прирост в 0,3% к уровню 2016 года.
Это значит, что при общем количестве граждан страны в 9 478 200 человек в затрудненном, мягко говоря, финансовом положении находятся 559 214 наших соотечественников.
Сколько человек живет на сумму ниже БПМ?
Процентное соотношение такой категории населения к общему числу жителей по областям выглядит следующим образом:
Минск – 1,7%, или 33 701 человек (при общем количестве жителей в 1 982 400 человек).
Гродненская область – 4,9%, или 51 141 человек (при населении региона в 1 043 700 человек).
Минская область – 5,3%, или 75 604 человек (всего 1 426 500 жителей).
Витебская – 7,1%, или 83 794 человек (всего 1 180 200 человек).
Могилевская – 7,6%, или 80 469 человек (всего 1 058 800 жителей).
Гомельская – 8%, или 113 256 человек (всего 1 415 700 человек).
Брестская - 8,5%, или 117 682 человека (всего 1 384 500 жителей).
По сравнению с 2016 годом во всех областях произошло увеличение количества малообеспеченных граждан. Только на Могилевщине этот показатель остался неизменным.