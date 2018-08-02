Гомельский суд оштрафовал защитника Куропат

Гомельский суд оштрафовал защитника Куропат4
- 2.08.2018, 12:51
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Бориса Аникеева судили за «неподчинение милиции».
2 августа суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел административный протокол, составленный милицией в отношении жителя областного центра, активиста Бориса Аникеева, который участвовал в защите Куропат, передает «Радыё Свабода».
Судья Евгений Шершнев наказал активиста штрафом в размере 8 базовых величин (196 рублей) за «неподчинение милиции».
Согласно протоколу, 14 июля Борис Аникеев находился возле ресторана «Поедем поедим», стоял на проезжей части, на требования сотрудников внутренних дел уйти с дороги не реагировал. Это милиция расценила как «неподчинение» (статья 23.4 Кодекса об административных правонарушениях).
Аникеев вину не признал. Он пояснил, что действительно 14 июля находился около мест массовых захоронений в Куропатах.
«Там не ресторан "Поедем поедим", а кабак НКВД. Для меня это место, где захоронены невинно убитые люди. Там нет проезжей части - она не может быть на могилах, а я стоял на брусчатке », - сказал Аникеев на заседании суда. Он признал, что действительно не пропускал автомобиль Ford, потому что хотел, чтобы с водителем разобралась милиция - транспортное средство въехало на территорию ресторана через зеленую зону.
Затем, по словам Аникеева, на людей, которые несли стражу возле ресторана, напала охрана.
«Нас избивали, а милиция никак не реагировала - они просто смеялись. Почему виновные в драке, в которой нам порвали футболки, женщинам побили очки, не привлечены к ответственности? », - спросил у судьи активист.
«Доказательством» его «виновности» суд представил видеозапись, которую приложили к делу сотрудники милиции. На видео зафиксирован момент, когда милиция высказывает претензии и составляет протокол на Дениса Убрановича - другого защитника Куропат.
Борис Аникеев заявил, что обжалует судебное постановление.