Три российские биатлонистки перешли в сборную Украины 2 2.08.2018, 12:51

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Анастасия Рассказова

Вместе с биатлонистками в Украину переедет и их тренер.

Российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины. Об этом заявил глава федерации биатлона страны Владимир Брынзак.

По его словам, спортсменки изначально проходили сборы с белорусской командой, но «что-то там не получилось» и они обратились в украинскую федерацию биатлона. Родители биатлонисток являются украинцами, и сами спортсменки уже оформляют документы по получению гражданства, добавил Брынзак.

Вместе с биатлонистками в Украину переедет их тренер Илья Лопухов.

«Спортсменки такого уровня нам в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе мы испытываем определенный кадровый дефицит», — сказал Брынзак.

Все три спортсменки уже выступили на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.

20-летняя Анастасия Рассказова ранее выступала за сборную России на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет и на этапах молодежного кубка IBU. 18-летняя Оксана Москаленко и 19-летняя Екатерина Бех не представляли Россию на международных соревнованиях.