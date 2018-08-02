В детсадах у родителей требуют копии паспортов для создания «базы тунеядцев» 21 2.08.2018, 13:59

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Сбор данных о родителях - «обязаловка».

В детских садах у родителей начали просить принести копии паспортов, пишет «Вечерний Бобруйск». Говорят, создается единая база «тунеядцев». В управлении образования области поясняют: требовать документ или его копию никто права не имеет. Но база действительно создается.

Галина водит своего сына в один из детских садов города. Она рассказала:

— В июле меня попросили принести копии паспортов, моего и мужа. Я сразу сказала, что не принесу, спросила зачем. Ответили, мол, заведующая сказала — надо.

Женщина пояснила, что сама она никаких копий документов так и не принесла — требовать их в детском саду не имеют права. Но, по словам Галины, были родители, которые принесли документы без лишних вопросов.

Михаила, который водит ребенка в другой детский сад, также попросили предоставить данные, но пояснили, что сбор данных — не личная инициатива руководства детского сада, а «обязаловка». Внятного ответа, правда, тоже не дали. Сказали — как-то связано с созданием базы людей, которые «не заняты в экономике».

В детском саду, который посещает сын Михаила, журналистам пояснили, что к ним действительно приходили письма с инструкциями и иными нормативными документами, по которым они должны были действовать. А именно — собирать данные о родителях для того, чтобы передать их в вышестоящие инстанции для создания базы данных людей, «не занятых в экономике». На данный момент эта работа приостановлена.

В главном управлении по образованию Могилевского облисполкома дополнили информацию, пояснив, что как таковой базы данных еще нет. Механизм, по которому данные будут попадать в базу, еще не налажен, вероятно, поэтому процесс сбора данных приостановлен. В отделе дошкольного образования также отметили, что требовать паспорт или его копию у родителей администрация сада права не имеет.

В управлении труда и социальной защиты пояснили, что база данных действительно создается, постановление совета министров № 239 (от 31.03.2018) о создании и ведении такой базы уже вступило в силу. В приложении к постановлению сказано, какие государственные органы будут заниматься сбором данных и предоставлением списков людей, занятых в экономике.