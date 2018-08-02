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Подающий бейсболистам биты пес стал звездой Сети

  • 2.08.2018, 14:18

У зрителей бейсбольного матча поступок пса вызвал изумление.

Некоторые зрители, пришедшие на бейсбольный матч в Лас-Вегасе (Невада, США), были очень удивлены поведением этого пса, пишет сайт 120.su.

Лабрадор-ретривер по кличке Финн выскочил на поле и, схватив в пасть биту, отдал её одному из игроков.

Впрочем, изумление поступок пса вызвал только у людей, мало что знающих о бейсбольной команде «Las Vegas 51s». Дело в том, что Финн «сотрудничает» со спортсменами вот уже третий сезон, и умному животному очень нравится его обязанность подавать биты бейсболистам.


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