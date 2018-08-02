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Фотофакт: В Гомеле плитку, которую укладывали к приезду Лукашенко, разбирают

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  • 2.08.2018, 14:45
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Но не говорят зачем.

В Гомеле на Советской на тротуаре возле «Старого универмага» рабочие разбирают дорожную плитку, которую укладывали к приезду правителя, пишет gomel.today.

Рабочие не смогли внятно ответить на вопрос журналистов, зачем они это делают.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко не дождались не только в Гомеле, но и в Александрии. Oтмена этих визитов породила слухи про инсульт правителя.


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