Жена Павла Шеремета подала в суд на генпрокурора Украины 2.08.2018, 14:43

1,050

Елена Притула требует расследовать дело как теракт.

Близкие убитого журналиста Павла Шеремета жалуются на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко в деле о взрыве, совершенном два года назад.

Его жена Елена Притула требует признать ее потерпевшей, говорится в жалобе, поданной адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский райсуд Киева, передает «Украинская правда».

Редактор «Украинской правды» убеждена, что взрыв, который произошел на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого 20 июля 2016 года, в 7:45, был террористическим актом:

«Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности».

Еще 27 февраля 2018 года Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.

Но до 1 августа Юрий Луценко на это заявление не отреагировал – досудебное расследование по ч.3 ст.258 УК не начато.

Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора.

Поэтому Алена Притула просит суд обязать генпрокурора «безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета».

Также гражданская жена погибшего требует обязать Юрия Луценко признать ее потерпевшей в этом производстве и допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.

Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста Павла Шеремета его дерзкое убийство – подрыв автомобиля в центре Киева – до сих пор не расследовано.

Ни исполнители, ни заказчики даже не установлены. Основная версия мотива убийства – профессиональная деятельность Шеремета, но она у следствия не единственная.