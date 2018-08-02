Новые iPhone станут еще дороже 2.08.2018, 14:58

Об этом говорится в заявлении компании Apple.

Компания Apple предупредила, что торговая война между США и Китаем может повредить ее бизнесу, а значит, и негативно отразиться на цене iPhone и других гаджетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет компании (перевод – lenta.ru).

«Споры в области международной торговли могут привести к повышению тарифов и усилению протекционистских мер, что, в свою очередь, может негативно повлиять на деятельность компании. Тарифы могут увеличить стоимость продуктов компании, а также используемых для ее производства компонентов и сырья», — говорится в документе.

По мнению Apple, дополнительные издержки негативно повлияют на ее валовую прибыль. Отмечается, что удорожание продукции сделает компанию менее конкурентоспособной и снизит потребительский спрос.

Ранее Financial Times сообщила, что продукция Apple рискует попасть под вводимые США дополнительные 10-процентные пошлины на продукцию из Китая из-за того, что собирается на китайских заводах и из китайских комплектующих.

1 августа стало известно, что США собираются установить пошлины в размере 25 процентов на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Таким образом, размер налога будет увеличен в 2,5 раза, так как первоначально анонсировались пошлины в размере 10 процентов.