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Белорус Вадим Скрипченко назначен главным тренером ФК «Арарат Армения»

  • 2.08.2018, 15:48

Детали контракта пока не афишируются.

Экс-главный тренер "Анжи", "Крыльев Советов" и "Урала" Вадим Скрипченко стал главным тренером ФК "Арарат Армения".

Как пишет «Прессбол», 1 августа армянский клуб через официальную страницу в «Фейсбуке» сообщил об увольнении рулевого команды Андрея Бабаяна, а в четверг информировал о достижении договоренности с белорусским специалистом. Детали контракта пока не озвучены.

В чемпионате Армении в сезоне-2018/19 будут выступать 9 команд.


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