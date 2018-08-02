Вьетнамский «Золотой мост» стал Instagram-хитом 2.08.2018, 15:51

Пользователи массово публикуют в соцсети красочные фото с новой достопримечательностью.

В Соцсети Instagram набирает популярность «Золотой мост» во Вьетнаме - 150-метровая конструкция, расположенная на высоте 1400 метров над уровнем моря. Пользователи массово публикуют красочные снимки, сделанные на мосту, пишет korrespondent.net.

Мост расположен вдоль края горы Бана во вьетнамском городе Дананг. Достопримечательность появилась на территории курорта Ba Na Hills в саду Thien Thai Garden.

Конструкция отличается неповторимым дизайном и держится на двух каменных подпорах, созданных в виде человеческих рук. Помимо них, строение удерживается восемью другими опорами.

Проект моста является частью государственной программы, нацеленной на привлечение в регион туристов.