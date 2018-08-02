Россия направляет свою военную полицию к границе Израиля
- 2.08.2018, 16:04
РФ создает восемь постов на Голанских высотах.
Россия направит военную полицию на Голанские высоты и создаст восемь наблюдательных постов, чтобы избежать возможных провокаций в этом районе, сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.
Иранские силы отвели свое тяжелое вооружение в Сирии на расстояние 85 километров от оккупированных Израилем Голанских высот, сообщило агентство ТАСС в среду со ссылкой на спецпредставителя России.
Израиль считает отвод вооружений недостаточным.