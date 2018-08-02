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Россия направляет свою военную полицию к границе Израиля

  • 2.08.2018, 16:04
Израильские солдаты на Голанских высотах
Фото: Reuters

РФ создает восемь постов на Голанских высотах.

Россия направит военную полицию на Голанские высоты и создаст восемь наблюдательных постов, чтобы избежать возможных провокаций в этом районе, сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.

Иранские силы отвели свое тяжелое вооружение в Сирии на расстояние 85 километров от оккупированных Израилем Голанских высот, сообщило агентство ТАСС в среду со ссылкой на спецпредставителя России.

Израиль считает отвод вооружений недостаточным.


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