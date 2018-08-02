Минский чиновник на допросах не мог вспомнить, как покупал бронированный Mercedes 2.08.2018, 16:13

Сергей Барисевич

Фото: tut.by

Подробности суда над Сергеем Борисевичем.

В четверг в Минском областном суде начался допрос обвиняемых чиновников по ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ. Экс-начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич на этой стадии от дачи показаний отказался. Гособвинитель огласил показания экс-начальника ГУПР, данные на стадии предварительного следствия, сообщает tut.by.

Первый эпизод — обвинение в получении взяток от руководителя ОАО «Живинка» Сергея Березинского и экс-коллеги Барисевича Лисовской, которую трудоустроили директором магазина № 5 «Живинка». Сумма взяток, по данным следствия, 21 тысяча рублей. Барисевич в ходе допроса отрицал прием денег от Березинского и Лисовской, сегодня он заявил, что частично вину признает.

Отрицал Барисевич на допросе и передачу Лисовской денег на покрытие недостачи в размере 1 млрд неденоминированных рублей, выявленной в 2015 году. На следующем допросе он заявил, что деньги все-таки передавал — но речь шла о том, что он одолжил Лисовской 20 тыс. долларов на покрытие недостачи.

Барисевич на допросах также отрицал получение взяток от всех директоров комбинатов школьного питания. Сегодня он подтвердил эти показания частично. На большинство вопросов о назначениях, увольнениях специалистов чиновник отвечает, что не помнит.

Не вспомнил Барисевич и об обстоятельствах приобретения бронированного Mercedes-Benz 600, который он покупал совместно с гражданином Александром Косовским. На вопрос, за какие деньги купил два автомобиля (Mitsubishi Pajero и Mercedes-Benz ML 350), квартиру на проспекте Победителей, мотоцикл Harley Davidson, Барисевич пояснил, что квартира куплена в кредит, одну машину приобрел тесть, на вторую он накопил сам, а мотоцикл принадлежит жене друга.

Не вспомнил Барисевич на допросе и свои задачи и обязанности как главы ГУПР.

Как ранее сообщалось, Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции, 30 июля.

На скамье подсудимых 13 человек — 2 мужчин и 11 женщин. В том числе — директора комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством комбината школьного питания Ленинского района. Пять человек находятся в клетке.

Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ.

Обвинение Барисевичу зачитывали 2,5 часа. В списке — десятки эпизодов взяток с директоров комбинатов школьного питания Центрального (общая сумма взяток — около 91 тысячи рублей), Первомайского (30 тысяч), Партизанского (17 тысяч), Заводского (32,6 тысячи) районов. Деньги руководители комбинатов школьного питания собирали с заведующих производством столовых школ и колледжей. В обмен на регулярные выплаты Барисевич обещал снижение числа мониторинговых мероприятий со стороны ГУПРа и «непринятие мер реагирования на выявленные нарушения».

Барисевич признал себя виновным частично, заявив, что подарки передаривал вышестоящему руководству, как и часть переданных сумм. Деньги, по его словам, шли Андрею Доморацкому, который тогда занимал должность зампреда Мингорисполкома и курировал торговлю. Доморацкого задержали в мае 2018 года.