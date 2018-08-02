Администрация могилевской колонии испугалась солидарности с активистом Воловиком 2.08.2018, 16:23

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Илья Воловик

На него оказывают давление в колонии.

Бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров в своем Facebook сообщил, что на его соратника, осужденного антифашиста и футбольного болельщика Илью Воловика оказывают давление в колонии.

Косинеров ссылается на источники, близкие к администрации колонии, и говорит, что Воловика вызвал к себе оперативник, передает «Белсат».

Это случилось после того, как Вячеслав Косинеров и активистка Марина Носенко отправили Воловику письма. По словам Косинерова, оперативник расспрашивал, зачем Косинеров и Носенко ему пишут.

«Также допускаем возможность того, что на Илью будет давить администрация в связи с тем, что ему пишут неугодные люди или вообще оказывается поддержка с воли», – говорит Косинеров.

Вячеслав утверждает, что на данный момент Илья Воловик не имеет никаких нарушений режима и в октябре может быть снят с профилактического учета. Косинеров говорит, что скоро к Воловику должны приехать сотрудники ГУБОПиК.

«Они приказали администрации колонии, чтобы на момент рассмотрения о снятии Ильи с учета у него были нарушения, и он таким образом не мог улучшить свой правовой статус в рамках своего заключения», – утверждает Косинеров.

Илья Воловик отбывает наказание в Могилевской колонии №15. Родные пытаются обжаловать приговор.

Напомним, 29 июня 2014 года на остановке на улице Нестерова в Минске произошла драка между футбольными фанатами. Во время драки было разбито троллейбусное стекло и распылен слезоточивый газ. Футбольных фанатов «Партизана» обвинили в особо злостном хулиганстве в отношении «другой социальной группы» – болельщиков «Торпедо». В результате 10 марта 2017 года шестеро фанатов «Партизана» получили различные сроки заключения: Илья Воловик – 10 лет лишения свободы, Филипп Иванов и Вадим Бойко – по 4 года, Дмитрий Тихонович – 6 лет, Артем Кравченко и Вадим Чертович – по 12 лет.