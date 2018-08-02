Как выглядят самые дешевые квартиры с видом на водоем 1 2.08.2018, 17:08

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За однокомнатную квартиру просят $39 тысяч.

Что может быть роскошней, чем вид на водную гладь из окна собственной кухни? Жаль, что это удовольствие обычно стоит больших денег, пишет onliner.by.

Окна с видом на реки, каналы и водохранилища могут добавить 30% к цене жилья, и, как правило, продавцы этим пользуются. Но через сервис «Дома и квартиры» журналистам удалось найти несколько бюджетных вариантов, которые по «видовым качествам» никак не тянут на экономкласс.

Самая недорогая квартира с видом на воду из нашего сервиса стоит $39 900, находится на 8-м этаже панельной 9-этажки 1989 года постройки по ул. Райниса, 1В. Наблюдать кусочек реки с лоджии, конечно, мелочь, но мелочь приятная. Общая площадь квартиры — 33,5 кв. м. В большинстве помещений отделка отсутствует, кое-где она осталась еще с советских времен.

«Однушка» на Кабушкина, 94/1 за $45 тыс. уже открывает вполне конкретный вид на широкое русло реки Свислочь благодаря тому, что находится на 12-м этаже кирпичного дома 1986 года постройки. Общая площадь квартиры — 36,3 кв. м, в ней скромная, но достаточно свежая отделка.

За 46 тыс. продается «однушка» на 11-м этаже панельного дома 1988 года постройки по ул. Горовца, 16. Из окон квартиры просматривается Слепянский канал, но не так хорошо, как хотелось бы, особенно летом, когда существенная его часть заслонена деревьями. Впрочем, на деревья тоже приятно посмотреть.

За $64,5 тыс. выставлена на продажу «двушка» на первом этаже кирпичного дома 2003 года постройки по адресу ул. Брестская, 87. С застекленной лоджии квартиры открывается вид на реку Лошица — она течет почти под окнами, на расстоянии 70 метров от дома до кромки воды. Общая площадь квартиры — 53,6 кв. м, две раздельные комнаты, просторная кухня, раздельный санузел.

За те же $64 тыс. продается трехкомнатная квартира с видом на широкое устье реки Лошица. Водная гладь хорошо бы просматривалась с 6 этажа, если б не размашистые кроны деревьев. Похоже, зимой вид будет более живописный, но и летом здесь есть на что посмотреть. Общая площадь квартиры — 72 кв. м, планировка типично брежневская, ремонт отсутствует.

За $73,5 тыс. на продажу выставлена уже 4-комнатная квартира с впечатляющим видом на все ту же Лошицу. Фотографии, правда, сделаны ранней весной, деревья на берегу реки стоят без листвы, и, вероятно, летом кроны деревьев заслонят большую часть водоема, особенно если учесть, что квартира находится всего лишь на 3-м этаже. Внутри советский ремонт и старая мебель, но состояние довольно аккуратное. Общая площадь — 75,2 кв. м.

Наконец, за $83 тыс. к продаже предлагают трехкомнатную квартиру на 15-м этаже панельного дома, вид из окон которой не способно заслонить ни одно дерево, произрастающее в наших широтах. Общая площадь «трешки» — 69 кв. м, кухня — 8,5 метра, все комнаты изолированные. Квартира выглядит скромно, но ремонта не требует.