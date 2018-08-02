Израиль уничтожил группу террористов на границе с Сирией 2.08.2018, 17:04

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Инцидент произошел на Голанских высотах, куда РФ направила свой контингент.

Израильские самолеты уничтожили семь террористов на территории Сирии менее чем в ста метрах от границы . Об этом в четверг, 2 августа, заявил представитель Армии обороны Израиля. По его данным, на месте инцидента были обнаружены "пояса смертников", автоматическое оружие и амуниция, передает dw.com.

Власти Израиля внимательно отслеживают ситуацию в районе сирийско-израильской границы. Этот регион с сирийской стороны в конце июля вновь перешел под полный контроль правительства Асада и его сторонников. В Израиле намерены не допустить размещения в районе демилитаризованной зоны на Голанских высотах иранских войск.

Военная полиция РФ выставит посты на Голанах

Как заявили в Минобороны РФ, миротворцы ООН, осуществлявшие до 2012 года контроль безопасности в зоне Голанских высот, смогли осуществить первое патрулирование за прошедшие шесть лет. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. По его словам, в целях исключения возможных провокаций против миротворцев, вдоль линии разделения сторон на сирийско-израильской границе будут выставлены восемь "наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации", которые по мере стабилизации обстановки передадут сирийским военнослужащим.