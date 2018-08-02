Лучшие места для отдыха в августе 2.08.2018, 17:17

1,251

Август — один из самых популярных месяцев для путешествий.

Миллионы людей отправляются отдыхать, пока осень не сменит лето. Выбор идеального места для августовских каникул – задача не из простых.

Сайт novosti-n.org рассмотрели тенденции авиаперевозок, климатические данные и культурные календари, чтобы выбрать 10 мест для отдыха, которые являются одними из лучших мест для посещения в августе:

1. Остров Макино, Мичиган.

Популярные мероприятия на свежем воздухе для путешественников включают походы, сбор ягод и наблюдение за животными — киты и тупики являются общими достопримечательностями в августе.

2. Сент-Джонс, Канада

Популярные мероприятия на свежем воздухе для путешественников включают походы, сбор ягод и наблюдение за животными — киты и тупики являются общими достопримечательностями в августе.

3. Ангилья.

В Ангилье у вас будет выбор из 33 пляжей, каждый с чистым белым песком и кристально чистыми водами. Подводное плавание, дайвинг и каякинг остаются одними из самых популярных развлечений.

4. Копакабана, Боливия.

Расположенная на берегу озера Титикака, Копакабана является приютом для любителей природы и пеших прогулок, а также некоторыми из лучших морепродуктов в Южной Америке. Обязательно посетите Кафедральный собор Копакабаны и близлежащую Исла-дель-Соль.

5. Барселона, Испания.

Используйте теплую погоду, чтобы исследовать лабиринт города извилистых улиц — вы можете потеряться, но нет лучшего способа открыть для себя кафе, магазины и другие драгоценные камни. Прогуляйтесь по парку Гуэль и полюбуйтесь красочной архитектурой и насладитесь тапас и вином по вашему выбору.

6. Осло, Норвегия.

Воспользуйтесь долгими днями, исследуя замок Акерсхус, относящийся к 1200-м годам, и полюбуйтесь произведениями искусства и живописными видами в парке скульптур Экебергпаркен.

7. Краков, Польша.

Туристские фавориты в Кракове — Вавельский собор, Базилика Святой Марии и музей фабрики Шиндлера, каждый из которых дает представление о религиозной и политической истории Польши. Если вы больше любите гулять, Planty Park — идеальное место для принятия солнечных ванн и возможности посмотреть на город и людей.

8. Национальный заповедник Масаи Мара, Кения.

В ежегодной миграции более 2 миллионов гну, зебр и газелей совершают предательское путешествие через Серенгети в поисках более зеленых пастбищ. Вдоль пути их ждут хищники, такие как львы и крокодилы, обеспечивая напряженную драму для бесстрашных туристов и любителей природы.

9. Канди, Шри-Ланка.

Тысячи туристов стекаются в Канди каждый август, чтобы стать свидетелем Эсала Перахера, сложного буддийского праздника с участием костюмированных слонов, барабанных ритмов и огненных танцев. Многодневное празднование, также известное как Фестиваль Зуба, — это способ Канди отдать дань священной реликвии Будды — Храм Зуба является одним из самых известных зданий Канди.

10. Ифугао, Филиппины.

Август — сезон дождей в Ифугао, когда рисовые террасы находятся в самой зеленой и самой живописной местности. Энтузиасты не захотят пропустить одно из природных чудес Земли во всей красе.