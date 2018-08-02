Названы самые полезные для сердца молочные продукты 2.08.2018, 16:37

1,433

Американские ученые проанализировали данные о здоровье более 2900 человек.

Исследователи Школы философии и политики питания Фридмана при Университете Тафтса (США) заявили о том, что употребление молочных продуктов, вопреки многочисленным диетологическим теориям о нежелательности их употребления, - на самом деле чрезвычайно полезны для укрепления сердца и сосудов. Подробности их работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition, сообщает healthinfo.ua.

Итак, согласно исследовательскому резюме, молочные продукты с высоким уровнем жира не вредны, а полезны: в частности, тем, что их употребление играет роль профилактики инсульта и болезней сердца.

«Молочный жир не повышает риска сердечно-сосудистых заболеваний, а, наоборот, уменьшает его. Некоторые виды молочного жира связаны с лучшей защитой от патологий сосудистого свойства», - заключили авторы исследования.

Предварительно учеными были проанализированы данные о здоровье более 2900 человек в возрасте от 65 лет. За 22 года, в течение которых собирались эти данные, скончались 2428 участника, из них 833 человека – в результате осложнений, вызванных заболеваниями сердечной мышцы.

Анализ причин смертности продемонстрировал, что наличие жирных молочных кислот в рационе питания людей никак не соотносилось с их риском умереть. Более того, молочный жир защищал от кровоизлияния в мозг.

«Люди с более высоким содержанием молочных жирных кислот в своей рационе питания в целом были на 42% менее склонны к смерти от инсульта», - констатировали медики.