Белорусы могут зарегестрироваться на встречу с Папой Римским в Литве 2.08.2018, 17:53

Понтифик будет находиться в странах Балтии уже в сентябре.

В Литве 1 августа открылась регистрация паломников к визиту Папы Римского Франциска. Понтифик будет находиться в странах Балтии 22-25 сентября — точно в 25-ю годовщину исторического визита сюда Иоанна Павла II, пишет krynica.info.

Те, кто хотят принять участие в мероприятиях, могут зарегистрироваться через специальный веб-ресурс: popieziausvizitas.lt, функционирующий на английском и литовском языках. Есть возможность заявить присутствие как отдельных паломников, так и групп.

На странице можно заказать билеты и на встречу с молодежью в Вильнюсе 22 сентября и на Святую Мессу в Каунасе 23 сентября. Билеты в отдельные секторы можно будет получить в электронном виде. Дата завершения принятия заказов не определена, возможно, система регистрации будет действовать до распределения всех мест.

Здесь же принимаются заявки на аккредитацию для представителей СМИ: прессы, радио и телевидения. Это можно сделать только до 13 августа.