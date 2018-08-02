ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram 2.08.2018, 17:57

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Блокировка Telegram Роскомнадзором нарушает право россиян на свободу выражения мнения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram. Как пишет «Немецкая волна», об этом в своем канале в Telegram в четверг, 2 августа, сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков. Срок рассмотрения жалобы пока не объявлен.

Российские журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в ЕСПЧ по поводу грозящей блокировки мессенджера. Заявители подчеркивают, что контроль интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, а также права на свободу выражения мнения. По словам заявителей, профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления Кашина и Плющева, в которых они просили признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей. Блокировка Telegram на территории России начата Роскомнадзором 16 апреля 2018 года по решению Таганского суда Москвы.