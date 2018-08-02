Американские сенаторы представили законопроект о новых санкциях против России 2.08.2018, 18:13

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Документ предусматривает экономическое, политическое и дипломатическое давление на Кремль.

Американские сенаторы от обеих партий в четверг внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции.

Об этом сообщается на сайте Сената, сообщает «Новое время».

Соавторами инициативы выступили Роберт Менендес (Демократическая партия), Линдси Грэм (Республиканская партия), Джон Маккейн (республиканец), Кори Гарднер (республиканец), Бен Кардин (демократ), Джин Шахин (демократ).

Отмечается, что новый документ - всеобъемлющий, в случае принятия он усилит экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию. Одной из целей законопроекта сенатор Грэм назвал уход России из Украины. При этом действующий санкционный режим он назвал слишком слабым, чтобы остановить президента РФ Владимира Путина.

Законопроект, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и государственных предприятий, применение санкций в отношении российского суверенного долга. Кроме того, документ предписывает введение санкций за хакерские атаки и создание в США центра по отражению российских угроз.

О разработке законопроекта о новых санкциях против России сенаторы объявили 24 июля.