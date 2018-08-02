«Незыгарь»: В Беларуси однозначно начнется революция

«Незыгарь»: В Беларуси однозначно начнется революция24
- 2.08.2018, 18:21
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Конструкция власти в Беларуси выглядит достаточно примитивно.
Telegram-канал «Незыгарь» написал о возможном сценарии развития ситуации в Беларуси:
«Конструкция власти в Беларуси выглядит достаточно примитивно. Наверху пирамиды – клан Лукашенко. Семья.
Реально управляет всеми процессами Лукашенко-старший. В ручном режиме. Лично отдает распоряжения у кого сколько забрать и куда перенаправить.
Силовиками неформально управляет старший сын Лукашенко - Виктор.
Уровень компетенции которого крайне низок.
На ключевых должностях в силовой вертикали – его друзья, а на самом деле зависимые «должники». Всех нынешних председателей КГБ, министров МВД, начальников управлений по всей силовой вертикали он вытянул из самых глухих «казарм» - уровень профессиональной подготовки этой команды чрезвычайно низок.
Местные силовики умеют только бить и брать.
Однако именно эти «силовики» контролируют исполнительные структуры и бизнесы в качестве прикомандированных «смотрящих»
Средний сын - Дмитрий – сидит на госпотоках. Управляет в интересах семьи.
Внизу пирамиды – министры отраслевые, бизнесмены средней руки, которых Семья с регулярностью доит на деньги.
Финансирование всего этого «белорусского экономического пирамидального чуда» – обильные дотационные ресурсы.
Ресурсы российского и с недавного времени китайского происхождения.
Контроль над стратегическими предприятиями – такими как Мозырский нефтеперерабатывающий комбинат, БМЗ или Беларуськалий – формально находится у государства. Неформально все контролирует Лукашенко.
Лукашенко напрочь недоговороспособен.
А потому все эти интриганские штучки, что можно с АГ договориться через его очередного фаворита (Макей или экс-премьер Мясникович) – изначально утопичны и даже вредны.
Лукашенко никогда не договаривается, так как он всегда настроен исключительно на обман.
Он крайне подозрителен. До параноидального состояния. И между прочим, именно это и есть ключевая проблема будущего Беларуси – там уже не будет чистого перехода власти.
Психически детерминированное нежелание Лукашенко выполнять взятые на себя обязательства или идти на компромиссные модели управления – однозначно приведет к тому, что внутри страны начнется революция. Формат ее не важен», - отмечает Telegram-канал «Незыгарь».