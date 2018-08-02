«Незыгарь»: В Беларуси однозначно начнется революция 24 2.08.2018, 18:21

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Конструкция власти в Беларуси выглядит достаточно примитивно.

Telegram-канал «Незыгарь» написал о возможном сценарии развития ситуации в Беларуси:

«Конструкция власти в Беларуси выглядит достаточно примитивно. Наверху пирамиды – клан Лукашенко. Семья.

Реально управляет всеми процессами Лукашенко-старший. В ручном режиме. Лично отдает распоряжения у кого сколько забрать и куда перенаправить.

Силовиками неформально управляет старший сын Лукашенко - Виктор.

Уровень компетенции которого крайне низок.

На ключевых должностях в силовой вертикали – его друзья, а на самом деле зависимые «должники». Всех нынешних председателей КГБ, министров МВД, начальников управлений по всей силовой вертикали он вытянул из самых глухих «казарм» - уровень профессиональной подготовки этой команды чрезвычайно низок.

Местные силовики умеют только бить и брать.

Однако именно эти «силовики» контролируют исполнительные структуры и бизнесы в качестве прикомандированных «смотрящих»

Средний сын - Дмитрий – сидит на госпотоках. Управляет в интересах семьи.

Внизу пирамиды – министры отраслевые, бизнесмены средней руки, которых Семья с регулярностью доит на деньги.

Финансирование всего этого «белорусского экономического пирамидального чуда» – обильные дотационные ресурсы.

Ресурсы российского и с недавного времени китайского происхождения.

Контроль над стратегическими предприятиями – такими как Мозырский нефтеперерабатывающий комбинат, БМЗ или Беларуськалий – формально находится у государства. Неформально все контролирует Лукашенко.

Лукашенко напрочь недоговороспособен.

А потому все эти интриганские штучки, что можно с АГ договориться через его очередного фаворита (Макей или экс-премьер Мясникович) – изначально утопичны и даже вредны.

Лукашенко никогда не договаривается, так как он всегда настроен исключительно на обман.

Он крайне подозрителен. До параноидального состояния. И между прочим, именно это и есть ключевая проблема будущего Беларуси – там уже не будет чистого перехода власти.

Психически детерминированное нежелание Лукашенко выполнять взятые на себя обязательства или идти на компромиссные модели управления – однозначно приведет к тому, что внутри страны начнется революция. Формат ее не важен», - отмечает Telegram-канал «Незыгарь».