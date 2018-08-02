Трамп получил еще одно письмо от Ким Чен Ына 1 2.08.2018, 18:30

Фото: utro.ru

Текущая переписка между главами государств является продолжением их встречи в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Европейская правда".

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

Сообщается, что письмо от Ким Чен Ына было получено в администрации президента США 1 августа.

"Текущая переписка между двумя лидерами является продолжением их встречи в Сингапуре, а также направлена на расширение обязательств, взятых на себя США и КНДР в совместной декларации", - заявила Сандерс.

Ранее в четверг Трамп поблагодарил Ким Чен Ына в Twitter за передачу Соединенным Штатам останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны (1950-1953 годы), а также за полученное от него "приятное письмо" и выразил надежду на скорую личную встречу.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча на высшем уровне между США и КНДР.