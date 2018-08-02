Будет ли что «поклевать» белорусам? 4 Cергей Сацук

2.08.2018, 18:45

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Cергей Сацук

В который раз удивляюсь, как работает в Беларуси разведка.

Лукашенко предрек дефицит зерна на мировом рынке и велел собрать урожай до зернышка, потому что купить за рубежом не получится из-за всеобщего неурожая и высоких цен. Я был сильно удивлен.

В который раз удивляюсь, как работает в Беларуси разведка, обеспечивая безопасность родного государства. Никто еще не знает, а мы уже в курсе, что на мировом рынке грядет дефицит зерна и поэтому цены на него взлетят вверх.

Как сказал Лукашенко, погибли зерновые в Германии и Польше, не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании. В России прогнозируют 25% недобора к уровню прошлого года. Поэтому зерно и будет "очень в цене" и не самого лучшего качества.

"Надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу", - заявил Лукашенко.

Начну с качества, которое за границей не очень, а у нас ого-го какое. Слава богу, живу последние два года в деревне и вижу все своими глазами. В текущем года весной была засуха из-за чего зерновые пожелтели еще в мае, не успев набрать полноту колосьев. Потом начались дожди, и желтые колосья вмиг почернели. Поля все черные стояли и такими вот их и убирали. И это поля одного из передовых хозяйств Минской области. Я, конечно, не специалист по зерну, но мне стало как-то не по себе, когда президент сказал, что мы будем клевать свое зерно. До последнего зернышка.

По поводу мирового кризиса, о котором узнала белорусская разведка. Мне сложно догадаться, какими данными руководствовалась белорусская разведка, но я лично опираюсь на данные ФАО. И вот, чудо! По итогам июня, когда уже было известно о плохих урожаях зерновых в озвученных Лукашенко странах, мировые цены на продовольствие упали впервые с начала 2018 года. Причем причиной падения послужило снижение базовых котировок на ту самую пшеницу, кукурузу, а также на соевые бобы и на растительные масла. Индекс цен на зерновые ФАО упал за июнь сразу на 3,7%.

Может быть ФАО не знает о том, что знает белорусская разведка, что в Европе и России неурожай зерновых? Нет, как раз знает.

Снижение котировок как раз произошло на фоне обновления ФАО прогноза по мировому производству зерновых, с учетом снижения урожайности в ЕС, России и в Украине, где также не лучшим образом обстоят дела.

"Несмотря на общее ухудшение прогнозов по производству основных зерновых культур, наблюдалось «относительно резкое падение» международных цен на кукурузу и пшеницу, что отразило усиление торговой напряженности", - отмечает ФАО.

Согласно прогнозу ФАО, с учетом неурожайности в обозначенных странах, в 2018 году будет собрано 2586 млн тонн зерновых, что на 64,5 млн тонн или на 2,4% меньше по сравнению с рекордным объемом 2017 года. По сути никаких серьезных потерь на мировом рынке нет, так как минус 2,4% от рекордного 2017 года - это просто не рекордный, а обычный урожай в мире. Почему так случилось при неурожае в ЕС, России и Украине? Да потому что, доля означенных стран в общем объеме проиводства зерновых невелика. Поэтому минус 25% в России очень слабо повлияют в целом на мировой рынок, особенно с учетом того, что производство риса серьезно вырастет, а мировые запасы зерновых буквально ломятся от излишков.

Впрочем, минус 2,4% по мировому производству - это далеко не все негативные явления на мировом рынке зерновых. Так, согласно прогнозу ФАО, мировое потребление зерновых в 2018/2019 годах вырастет до 2641 млн тонн, то есть превысит его производство. В итоге мировые запасы зерна снизятся на 7%.

Но даже этот фактор не приведет к росту цен. Ожидается, что мировая торговля зерновыми будет в 2018-1919 годах устойчивой, почти на уровне рекордных показателей 2017-2018 годов, считают эксперты ФАО.

Я анализирую слова Лукашенко и все никак не могу понять: это наша разведка ошиблась или власти традиционно нагнетают страх сред и населения, чтобы мобилизовать все силы на битву за урожай? А может действительно враги капиталисты в лице ФАО нас обманывают, чтобы, как говорит Лукашенко, взять нас за горло?

Сергей Сацук, "Ежедневник"