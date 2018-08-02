Двоим участникам Паралимпиады не выплатили премиальные 3 2.08.2018, 19:13

Юрий Голуб

Лукашенко не подписывает указ.

Не все белорусские участники Паралимпиады в Пхёнчхане получили свои премиальные за медали, хотя после окончания Игр прошло 4,5 месяца.

За золото государство обещало 50 тысяч долларов, 30 — за серебро и 20 — за бронзу. Больше всего наград нашей стране принесли Светлана Сахоненко (три золота и одна бронза) и Юрий Голуб (золото, два серебра и одна бронза), которые выступают в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушениями зрения, пишет tribuna.com.

Специфика таких соревнований в том, что спортсмены выходят на старт в тандеме с лидером — профессиональным лыжником, который ведёт их по трассе. Так вот, паралимпийцы свои деньги получили, а ведущие пока нет, хотя им обещали.

В знак солидарности трехкратная паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко пока отказалась тратить деньги.

– Награждение проводило Министерство спорта. Сертификаты на денежную сумму получили спортсмены, тренеры, массажисты, врачи. Но два человека остались ни с чем, это мой ведущий — Роман Ященко и ведущий Юрия Голуба — Дмитрий Будилович (На Паралимпиаде в Пхенчхане только два спортсмена, выступающие в тандеме с лидером, завоевали награды — ред.). Поэтому пока ничего не трачу, жду, когда выплатят Роме и Диме, — говорит спортсменка.

Все премиальные за выступления регламентируются 190-м указом Лукашенко «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов». Согласно ему, выплаты ведущим не предусмотрены. Но, по словам лидера Сахоненко Романа Ященко, в документ готовилось изменение, которое до сих пор почему-то не внесено.

– Примерно в декабре прошлого года нам сообщил Паралимпийский комитет, что уже в ближайшее время в этот указ будет внесена поправка, и в случае успешного выступления спортсменов на Играх мы тоже получим денежное вознаграждение, — говорит Ященко. — Ходили разговоры, что изменения в действующий указ будут внесены в марте, потом перенесли на май, а сейчас уже август, но результата нет.

Просто обидно, что своих обещаний не выполняют. Даже не знаю, что делать в такой ситуации. В Паралимпийском комитете говорят, что не стоит беспокоиться и в ближайшее время всё выплатят. Вроде как, комитет писал ходатайство в министерство спорта, на что получил ответ, что в рамках действующего законодательства премиальные выплаты ведущим не полагаются.

4 июля паралимпийцы с ведущими ходили на прием к министру. Сергей Ковальчук рассказал, что указ согласован со стороны министерства спорта и министерства юстиции, но Лукашенко его пока не подписывает.

– Министр объяснил, что это решение связано с делом директора центра по подготовке паралимпийцев. И пока там процесс не разрешится, подписывать ничего не будут. Хотя какая тут может быть связь? Мы уже давно вернулись из Пхёнчхана, а дело со взяткой директору центра было возбуждено только в конце мая? — возмущается Сахоненко.

В Паралимпийском комитете о ситуации с выплатами в курсе, но ничего поделать не могут. Как и в Минспорта, тут ждут подписи Лукашенко и надеются, что указ начнет действовать задним числом, а не с момента подписания.

– Это наша инициатива, чтобы ведущим выплатили столько же, сколько и самим спортсменам, — говорит председатель комитета Олег Шепель. — В министерстве пообещали, что этот документ вступит в силу с 5 марта, а не с момента подписания.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане стали самыми успешными в истории Беларуси. На счету наших спортсменов 12 медалей, среди которых четыре золота, четыре серебра и четыре бронзы. 8 наград на счету Светланы Сахоненко и Юрия Голуба. Если Указ все же будет подписан, то их ведущим выплатят суммарно 300 тысяч долларов.