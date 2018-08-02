Оппозиция Италии потребовала расследования вмешательства России в выборы 2.08.2018, 19:15

Кремль мог повлиять на исход выборов с помощью дезинформации.

Представители оппозиционной итальянской Демократической партии требуют учредить парламентскую комиссию для проведения расследования предполагаемого влияния России на ход выборов путем распространения дезинформации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Virgilio.

С подобной инициативой выступили депутаты Демократической партии Микеле Анцальди (комитет по культуре) и Кармело Мичели (комитет по вопросам правосудия).

"Итальянский парламент должен срочно дать зеленый свет созданию комиссии по расследованию фейковых новостей. То, что в России создана целая машина с распространения фальшивых новостей, что работает против Демократической партии и в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги", - очень серьезный факт, который подтверждают сведения американских следователей. Итальянцы имеют право знать, манипулировали ли их мнением с помощью механизмов пропаганды РФ", - говорится в их заявлении.

Накануне на американском сайте FiveThirthyEight опубликовали данные о том, что Twitter использовался Москвой для пропаганды в пользу "Движения "5 звезд" и "Лиги", которые в итоге набрали большинство голосов на парламентских выборах 4 марта и впоследствии сформировали коалиционное правительство. Данные сайта опираются на расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что РФ повлияла на исход президентских выборов и была связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Представители США, в частности бывший вице-президент Джо Байден, неоднократно заявляли, что Москва якобы пытается вмешиваться в политические процессы в других странах, включая Италию.

Демократы, которые находились у власти в течение пяти лет с 2013 года, проиграли выборы 4 марта и сейчас составляют оппозицию коалиционном правительству "Лиги" и "Движения 5 звезд".

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима антироссийских санкций.

Вице-премьер Сальвини заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Путина в кресле премьер-министра Италии. Он неоднократно посещал Россию и оккупированный Крым. В то же время он не считает себя пророссийским и отвергает подозрения о том, что Россия помогла ему победить на выборах.