Опрос: Четверть белорусов постоянно хотят спать на работе 2 2.08.2018, 19:18

Еще 70% белорусских респондентов признались, что хотят спать на работе время от времени.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY поделился с Thinktanks.by данными опроса, который он провел опрос среди 1 186 респондентов и выяснил, что практически четверть участников исследования постоянно хотят спать на рабочем месте. Время от времени сталкиваются с такой проблемой еще 70,7% опрошенных.

Большинство респондентов (45%) самым сонным назвали обеденное время с 13.00 до 15.00. Для каждого пятого таковым стал период ближе к концу рабочего дня с 15.00 до 17.00. Утром с 9.00 до 11.00 больше всего хотят спать на рабочем месте 13,6% участников исследования.

Основные причины сонливости на работе

На первом месте среди факторов, вызывающих сон во время работы, – недостаток отдыха ночью (64,9% опрошенных). При этом 47% участников исследования отметили, что спят по 5-6 часов в сутки.

На втором месте среди причин сонливости – необходимость выполнять монотонные или неинтересные рабочие задачи (62,2%), на третьем – погодные условия (39,1%).

Практически каждый четвертый признался, что хочет спать во время работы из-за недостатка физической активности, около 9% – в связи с проблемами со здоровьем, 7,2% – из-за неправильного питания.

Быт и большое количество домашних дел вызывают сонливость у 6,5% опрошенных. Необходимость совмещать несколько мест занятости или работу и учебу приводит к сонливости на работе 8,6% участников исследования.

Как побороть сонливость на работе?

На основе ответов участников исследования был составлен список простых и проверенных способов, как взбодриться на работе.

1. Переключиться с одной задачи на другую, сменив вид деятельности

2. Выполнить несложные дела. К примеру, составить план работы на завтра

3. Проветрить помещение, в котором работаете

4. Размяться и сделать небольшую гимнастику

5. Пообщаться с коллегами

6. Послушать энергичную музыку

7. Выпить бодрящий напиток и/ или перекусить

8. Прогуляться

А если работа и ситуация позволяют, то можно и вздремнуть немного. К примеру, законно поспать во время обеденного перерыва. По крайней мере, 9,2% опрошенных честно признались, что практикуют сон на работе. При этом большинство участников исследования (78,2%) просыпались сами и лишь единицы спящих сотрудников были разбужены начальством.