В Великобритании выпустили алкогольный напиток с омолаживающим эффектом 1 2.08.2018, 19:27

Одна бутылка джина Collagin Pink Rose стоит 48,5 долларов.

Британский алкогольный бренд Young in Spirit выпустил джин, в составе которого присутствует коллаген – белок, отвечающий за здоровье и молодость организма, сообщает «Новое время».

Еще в мае основатели компании Камилла Браун и Лиз Бесвик разработали Collagin – джин, способный оказывать омолаживающий эффект. Теперь же бренд представил курортный вариант напитка – Collagin Pink Rose.

Обновленный джин обладает сладким цветочным ароматом и приготовлен из лепестков роз, ванили, лакрицы, розового грейпфрута и розового перца. Как и в оригинальном джине, в одной бутылке Collagin Pink Rose содержится 100 мг коллагена, который чаще встречается в продуктах по уходу за кожей. Одна бутылка Collagin Pink Rose стоит 48,5 долларов.

Но прежде чем выбрасывать омолаживающий крем, подумайте о том, что джин – это все-таки алкоголь, а чрезмерное употребление спиртного точно не сделает вас на 10 лет моложе.

Фото: CollaGin

«Каждая бутылка Collagin содержит 100 мг чистого порошкообразного коллагена, обладающего антивозрастными качествами, однако мы не обещаем улучшения вашего здоровья после употребления джина, поскольку это алкоголь», – отмечает Камилла Браун, – «Но если вы все-же собрались выпить чего-нибудь покрепче, этот джин – настоящая находка, так как содержит приятный бонус в виде коллагена. А еще он очень вкусный».