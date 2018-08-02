В Великобритании выпустили алкогольный напиток с омолаживающим эффектом

В Великобритании выпустили алкогольный напиток с омолаживающим эффектом1
- 2.08.2018, 19:27
Одна бутылка джина Collagin Pink Rose стоит 48,5 долларов.
Британский алкогольный бренд Young in Spirit выпустил джин, в составе которого присутствует коллаген – белок, отвечающий за здоровье и молодость организма, сообщает «Новое время».
Еще в мае основатели компании Камилла Браун и Лиз Бесвик разработали Collagin – джин, способный оказывать омолаживающий эффект. Теперь же бренд представил курортный вариант напитка – Collagin Pink Rose.
Обновленный джин обладает сладким цветочным ароматом и приготовлен из лепестков роз, ванили, лакрицы, розового грейпфрута и розового перца. Как и в оригинальном джине, в одной бутылке Collagin Pink Rose содержится 100 мг коллагена, который чаще встречается в продуктах по уходу за кожей. Одна бутылка Collagin Pink Rose стоит 48,5 долларов.
Но прежде чем выбрасывать омолаживающий крем, подумайте о том, что джин – это все-таки алкоголь, а чрезмерное употребление спиртного точно не сделает вас на 10 лет моложе.
«Каждая бутылка Collagin содержит 100 мг чистого порошкообразного коллагена, обладающего антивозрастными качествами, однако мы не обещаем улучшения вашего здоровья после употребления джина, поскольку это алкоголь», – отмечает Камилла Браун, – «Но если вы все-же собрались выпить чего-нибудь покрепче, этот джин – настоящая находка, так как содержит приятный бонус в виде коллагена. А еще он очень вкусный».