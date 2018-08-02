Власть испытывает острую потребность в «Юлях» 11 Людмила Мирзаянова

2.08.2018, 19:44

3,405

Юлия Юхновец

Фото: vk.com

Хотя за 25 лет правления Лукашенко мы и не такое видали.

Во время суда над директором и бухгалтером профсоюза РЭП 19-летний свидетель Юля Юхновец (секретарь профсоюза в 2014-2015 гг.) призналась, что работала на КГБ и за сотрудничество с органами получала деньги. Это признание вызвало у многих шок. Хотя за 25 лет правления Лукашенко мы и не такое видали.

Когда страной бессменно управляет один и тот же человек, когда экономика за годы его правления загнана в тупик, а молодежь, в большинстве своём не разделяющая «колхозные» ценности, устремляется на Запад, власть испытывает острую потребность в «Юлях». КГБ выискивает их и делает из них агентов в борьбе с оппозицией.

Сколько их в рядах оппозиции: постоянных и временных, агентов по необходимости? Но сегодня меня волнует не этот вопрос, а другой - какую задачу выполняет «Юля Юхновец»?

На мой взгляд, она обозначает модель поведения, нужную и полезную для действующей власти; образец для подражания, запускающий в действие установку: «Равняйтесь на меня!»

Только вот может ли Юля Юхновец, работающая на спецслужбы за деньги, стать в массовом сознании белорусов примером для подражания? На мой взгляд, нет. Агент в ее исполнении не герой. И не гражданин. Агент в ее исполнении - жертва. Жертва КГБ.

Бедная Юля, мне тебя жаль!

Людмила Мирзаянова, ucpb.org