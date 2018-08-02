Кремль пришел в бешенство от кампании Пашиняна Константин Эггерт

2.08.2018, 19:54

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Константин Эггерт

В общении с одним из самых лояльных союзников Москва все чаще срывается на крик.

Сергей Лавров (на самом деле, Владимир Путин) резко раскритиковал правительство союзной Армении. Гнев министра иностранных дел России вызвало задержание бывшего президента страны Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя, а также открытие дел против бывшего министра обороны страны Микаела Арутюняна (он в розыске) и генерал-полковника Юрия Хачатурова, бывшего начальника генерального штаба Армении, ныне генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - спонсируемого Россией военного блока лояльных Кремлю режимов.

Час расплаты Роберта Кочаряна

Хачатурова выпустили под залог. Но сам факт уголовного преследования номинального главы ОДКБ вызвал в Москве приступ ярости. Высказывания Лаврова не оставляют в этом сомнений. "Происходящее там (в Армении. - Ред.) не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", - сказал он. Министр подверг критике кабинет нового премьера Никола Пашиняна за нарушение договоренности не преследовать политических оппонентов, достигнутой во время мирной передачи власти от экс-президента Сержа Саргсяна в минувшем апреле.

Лавров призвал армянские власти укреплять "национальное единство" и "стабильность". Тот же Лавров не проявлял озабоченности, когда в марте 2008 года верные президенту Кочаряну полиция и военные разогнали митинги протеста оппозиции в Ереване. Они убили нескольких демонстрантов, а несколько видных оппозиционеров получили тюремные сроки. Среди них был и Никол Пашинян. Никаких протестов по поводу преследований оппозиции Кочаряном и Саргсяном ни Кремль, ни Смоленская площадь десять лет назад не выражали.

Сегодня для "карабахского клана", рулившего Арменией более 20 лет, наступил час расплаты. Есть ли в действиях Пашиняна элемент личной мести? Вероятно, да. Есть ли реальный повод для уголовного преследования Кочаряна и генералов? Без сомнений. Президентские выборы 2008 года, на которых власти явно проталкивали в главы государства Сержа Саргсяна, и последовавшие за ними протесты - однозначный повод для разбирательства. Будет ли оно беспристрастным? Сложно сказать, но без максимальной публичности этот процесс века в Армении точно никак не провести.

У Кочаряна и Саргсяна полно приверженцев, есть фракция в парламенте, есть сторонники в СМИ. Слушания станут важнейшим экзаменом для армянской демократии со времени обретения независимости в 1991 году. В этом духе высказался и Госдепартамент США. Там напомнили, что всегда призывали к независимому и беспристрастному расследованию событий 2008 года, и выразили надежду, что все пройдет в духе "международных стандартов отправления правосудия".

Кремль в бешенстве

Официальная Москва в бешенстве. Во-первых, сам по себе факт судебного преследования ее сателлитов, пусть и бывших, воспринимается как политический вызов доминирующей позиции России в армянской политике. Во-вторых, судебное разбирательство вполне может привести к обсуждению роли Кремля в подавлении протестов 2008 года. Едва ли Кочарян станет молчать. Для него одной из линий защиты очевидно станут ссылки на давление со стороны Путина. В-третьих, антикоррупционная кампания, развернутая кабинетом Никола Пашиняна, все больше беспокоит российское руководство.

Коррупция для Кремля - один из главных методов поддержания влияния на постсоветском пространстве, особенно в том, что еще осталось от Содружества независимых государств. Как показал в свое время пример Грузии при Михаиле Саакашвили, изменения внутренней политики довольно быстро начинают сказываться, пусть и не напрямую, на внешнеполитической ориентации государства. Чем чище бюрократия и прозрачнее управление, тем больше иностранных инвестиций, тем разнообразнее становятся внешние связи.

Речь не идет о вступлении в НАТО - у Армении нет ни желания, ни шансов вступить в альянс. Любые попытки более-менее серьезной интеграции будут заблокированы Турцией. Безопасность Армении и судьба Нагорного Карабаха зависят от России. С этим не спорит и Никол Пашинян.

Во время визита в Москву он спел хвалебную оду ОДКБ и Таможенному союзу - двум главным проектам Москвы по удержанию в своей орбите постсоветских стран. Однако у армянского премьера свои приоритеты. От него требуют борьбы с коррупцией, возрождения экономики, инвестиций. Мандат доверия, который он получил весной, может очень быстро кончиться.

Стабильность по-московски

Но Кремль и это не удовлетворяет. От Армении ему недостаточно одной внешнеполитической лояльности. Ему нужен полный контроль и та специфическая московская "стабильность", которая обеспечивается теневыми договоренностями, преследованием политических оппонентов и трансграничной коррупцией. Нынешнее российское руководство вполне устраивает такая Армения, опирающаяся вдобавок на денежные переводы диаспоры в России.

Надежды пророссийски настроенных армян, что им дадут немного прибраться в собственном доме, разбиваются об окрик Москвы. Министр иностранных дел России выступает в духе вице-короля Британской Индии, раздраженного "неблагодарностью" осчастливленных правительством Ее Величества "туземцев".

Упорное нежелание говорить даже с союзниками уважительным тоном и вникать в хитросплетения местной политики (которая в Армении намного демократичнее и свободнее российской) будет вести официальную Москву к новым поражениям на постсоветском пространстве и, возможно, даже в странах, сегодня считающихся союзниками. Британская Индия, если кто не помнит, закончила свое существование в 1947 году.

Константин Эггерт, DW