Сергей Гуренко рассказал, чему футболисты могут поучиться у хоккеистов 1 2.08.2018, 20:08

Сергей Гуренко

Тренер минского «Динамо» поделился своими наблюдениями.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в рамках проекта #DinamoChallenge, инициированного хоккейным столичным "Динамо", провел футбольную тренировку для болельщиков "зубров" и журналистов, попутно рассказав корреспонденту "Прессбола" Виктору Казюлину о любви к игре с клюшками:

- Хоккей люблю и часто смотрю. И вообще, думаю, из меня вышел бы неплохой хоккеист. Во-первых, я хорошо сложен. А еще у меня отец вырос Сибири и хорошо играл в хоккей. Но я родился и взрослел в Гродно, где в то время не было профессиональной хоккейной школы. Поэтому выбрал футбол. Но из хоккея можно многое почерпнуть и взять на заметку. Умение жестко и эффективно играть корпусом, входить в плотный контакт — то, чего так не хватает многим футболистам. А эти умения и приемы очень для нас важны.