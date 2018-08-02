Предприниматель: Государство хочет, чтобы наши бабушки гнили дома 2.08.2018, 20:38

Как в Беларуси работает сертификация медтехники.

Поставки импортного медицинского оборудования в государственные учреждения по завышенным ценам - один из ключевых аспектов «дела врачей», в рамках которой КГБ Беларуси раскрыл коррупционную схему.

Предприниматель Владимир Кордик имел опыт импорта медтехники в Беларусь. Он рассказал «Свабодзе», как работает схема поставок техники в Беларусь.

Бабушка и роляторы

Бабушка Владимира, которой около 90 лет, чтобы выйти во двор, опиралась на табурет, который подвигала перед собой. Владимир увидел за рубежом удобное устройство - ролятор. Это коляска, которую передвигаешь перед собой, можешь на нее опираться и в любой момент на нее присесть.

«Когда я вернулся домой, начал искать такое устройство в Беларуси, а его нет. Некоторые люди им владели, но сказали, что приобрели за рубежом», - вспоминает собеседник.

Владимир, который на то время был индивидуальным предпринимателем и имел определенные деньги, решил привезти этот товар в страну.

«Я нашел поставщика в Польше. В принципе они были реселлерами, то есть перепродавали коляски китайской сборки на европейский регион под своим брендом.

В списке партнеров Беларуси еще в них не было - ему моя идея понравилась. Ну почему бы не попробовать?»

Первые шаги

Чтобы торговать ввезенной в Беларусь медтехникой или устройствами медицинского назначения, нужно получить разрешение в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Даже такое простое устройство, как ролятор - каркас из алюминиевых трубок, четыре колеса, сиденье и сумочка, - надо зарегистрировать, говорит Владимир Кордик.

«Спрашиваю: сколько будет стоить эта процедура? Мне на этот вопрос даже приблизительно не отвечали в течение нескольких часов. Мол, подавайте заявку, мы отправим в один институт, во второй - посмотрим, сколько это будет стоить. Тогда я спросил знакомых, работающих в этой сфере. Выясняется, приблизительно 10 тысяч долларов за одно наименование», - говорит Владимир Кордик.

По его словам, около 2-3 тысяч долларов идет на документацию, выдача которой «затягивается обычно на полгода». Остальные деньги идут на поездку представителей экспертных структур за границу, чтобы посетить производство, где производят оборудование.

Что дает сертификация?

«Она освобождает от налога на добавленную стоимость в 20%. И далее ставка таможенной процедуры самого изготовления очень сильно уменьшается. В моем случае - с 16% до 9%. В результате экономится около 30% на таможенных платежах, включая НДС. Здорово, забота о наших граждан. Но взамен мы обязаны выполнять указ № 366 от 2005 года о ценообразовании в области здравоохранения», - говорит Владимир Кордик.

Согласно этому документу, говорит он, оптовый поставщик может иметь (в случае с Владимиром) маржинальность не более 5%, а окончательный, розничный продавец - не более 9%.

«Но торговля раздробленно не сможет существовать, если рентабельность составляет менее 16%, она просто не выживет».

Владимир Кордик делает вывод, почему он не нашел роляторы в государственных магазинах медтехники.

«Ведь это никому невыгодно. Это на самом деле не защита потребителя, а ограничительная мера, чтобы наши бабушки и дедушки просто сидели и гнили в своих квартирах и не терли глаза на улице».

Что происходит на самом деле?

«Что мы делаем, когда нам нельзя превысить эти 5% и 9%? Договариваемся с поставщиком. Соответственно, надо найти какого-то гнилого посредника, с которым мы договариваемся.

Мол, ты нам завышают цену, скажем, на 30%, а мы, уже исходя из этой цены, импортируем, с тобой рассчитываемся. Я приезжаю и на твоей стороне забираю эту разницу. Далее мои оптовые и розничные покупатели официально зарабатывают эти 5% и 9%, а я еще их с этих денег кормлю разными способами.

Кому-то наличными, кому предлагаются системы продаж: вроде 5 штук продал, а шестую получил бесплатно, и так далее», - говорит Владимир Кордик.

В результате, по словам предпринимателя, бизнесмены сталкиваются с системой, неблагоприятной для поставок медтехники в Беларусь.

«С одной стороны, она, может, и правильно сделана для минимизации накрутки рынком. С другой, она попросту исключает этот рынок. У нас вы не увидите дедушку на электроколяске. Ведь такую коляску сюда просто не ввезешь, нет никакого смысла.

На белорусском рынке существуют 3-4 модели инвалидных колясок. Больше нет. Если тебе нужно какое-то особое устройство, ты будешь ездить на том, что здесь есть и сертифицированно».

Он заключает, что Беларусь с точки зрения медицины - это страна, которая «заботится о том, чтобы наше население в определенный момент просто как можно скорее ушло в могилу и не могло пользоваться никакими благами».

Роляторы все же ввезли в Беларусь. Как?

Владимир Кордик ввез роляторы, но не как изделие медицинского назначения, а как «прогулочную коляску».

«Заплатили полную "растаможку", то есть НДС в 20% и уже не 9% льготных, а 16%. В результате увеличилась цена. В принципе, мы уже свободны на рынке. Но наша задача - продать это населению. А люди за такими вещами пойдут в магазины медтехники. А я там эту коляску разместить не могу, так как эти магазины продают все только с сертификатом Минздрава.

Поэтому, продавая роляторы через интернет, мы оказывались в зоне риска, так как это товар все же медицинского назначения. То есть государство якобы вынуждает идти в эту зону риска. Но просто окупить те 10 тысяч долларов на одной номенклатуре товара было бы довольно проблематично.

Сейчас есть фирмы, которые занимаются медтехникой и поставляют такие коляски, но не под соответствующий сертификат - а как ортопедические опоры».

Владимир говорит, что его знакомый хотел ввезти в Беларусь современный слуховой аппарат по более низкой цене, чем те несовременные, что сейчас продаются в Беларуси. Однако не получил разрешения на том основании, что «рынок не нуждается».

«Для того чтобы все же приняли заявку, понятно, что нужно. Нужно внести тысяч 50", - говорит Владимир.

Почему Владимир ушел из бизнеса по поставкам медтехники?

«Ведь психологически мне противно ежедневно нарушать закон. И как мне расширяться? Я должен делегировать нарушение законодательства другим лицам, которых буду брать на работу. Здесь ты должен постоянно находится в зоне риска, и тебя в любой момент могут наказать. Действующая схема вынуждает находиться в этой серой зоне. Даже в черной. На самом деле, все аптеки и медучреждения находятся в этой зоне».

Чтобы изменить ситуацию, по словам Владимира, прежде всего надо отменить указ № 366, который регулирует ценообразование.

«На такую медтехнику, как танометры, коляски и так далее, такого регулирования не должно быть. Будет конкуренция - будет снижена цена. Также нужно что-то поменять с сертификацией. Сертификация четырех алюминиевых палок и двух колец не может стоить 10 тысяч долларов».

О нынешних арестах

Владимир Кордик полагает, что нынешние аресты в сфере здравоохранения напрямую связаны со схемой, с которой ему пришлось столкнуться.

«Я рассказал примитивный пример с этими колясками. А в медицинской сфере есть аппараты, которые стоят тысячи долларов. Когда хочешь ввезти конкурентный аппарат, и возникает ситуация, за которую там сажают. Найдутся те, кто захочет на этом заработать. Но, как всегда, полетит пару голов, а все останется, как и было», - говорит предприниматель.

Он сомневается, что при нынешнем руководстве что-то поменяется.

«У нас есть мелкий бизнес, который делает, например, окна или торгует смартфонами - сотни-тысячи компаний. А что касается медицины, то на всю Беларусь всего 5 интернет-магазинов. Ведь белорусские предприниматели боятся этих отношений, боятся разбираться в этом сложном импорте», - подытоживает Кордик.