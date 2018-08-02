Bloomberg: Дерипаска задумался о продаже «Русала» китайцам 2.08.2018, 20:40

Олег Дерипаска

Попавший под санкции США олигарх ищет выход из тяжелой ситуации.

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассматривает возможность продажи принадлежащих ему акций алюминиевого гиганта "Русал" китайским инвесторам в случае, если переговоры о смягчении санкций с Минфином США провалятся, пишет finanz.ru.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы фирмы Mercury LLC, представляющей интересы Дерипаски на переговорах с американскими властями.

Продавцом доли может выступить холдинг En+, через который миллиардер контролирует 48% "Русала" - крупнейшего производителя алюминия в России и в мире за пределами Китая.

Другой вариант - это национализация компании или ее переход под контроль одного из российских госбанков, следует из материалов Mercury.

На данный момент переговоры Дерипаски с администрацией США идут тяжело и успеха не принесли, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, миллиардер, внесенный в "черный список" за связи с Кремлем, считает условия, выдвинутые Вашингтоном, неприемлемыми, кабальными и не имеющими экономического смысла.

Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ до менее 50% с текущих 66%, передать большинство мест в совете директоров независимым членам и попросил отменить санкционный режим с августа.

Минфин США отказался удовлетворить эту просьбу, но одновременно продлил срок "переходного периода" санкций: зарубежными инвесторам дано время до 23 октября, чтобы избавиться от ценных бумаг En+ и "Русала" и свернуть операции.

По данным Bloomberg, Вашингтон сигнализировал о том, что может позволить Дерипаске сохранить в En+ долю в размере около 45%.

Напомним, в мае En+ и предложила правительству избавить "Русал" от платежей по договорам на поставку мощности, де-факто повысив цены на электроэнергию для потребителей в Сибири на 12%.

По оценке компании, "Русалу" не хватает около 1,5 млрд долларов в год: из-за санкций выпуск алюминия может сократиться на 30% в базовом сценарии и на 50-70% - в "самом негативном". Последний вариант чреват закрытием заводов, значительным сокращением экспортной выручки и неплатежами по госдолгу.

Правительство не исключает возможность национализации "Русала", сообщил в апреле глава Минпромторга Денис Мантуров.