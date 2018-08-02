Жителей Слуцка возмутило название хлеба «Бульбаш» 12 2.08.2018, 20:51

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Случчане требуют изменить название продукта.

Под обращением к руководству предприятия ОАО «Слуцкий хлебозавод» прекратить производство и продажу хлеба с названием «Бульбаш» подписались 30 человек. Об этом изданию «Новы час» сообщила председатель Слуцкого Общества белорусского языка Зинаида Тимошик.

«Я имела возможность посетить директора хлебного завода Чирца Дмитрия Демьянович и поговорить насчет этого сомнительного хлебного бренда, – говорит Зинаида Тимошик. – Директор по национальности белорус, возглавляет завод только второй год. Мне показалось, что он и сам немного удивился и задумался над этим названием. Будем надеяться, что после этого обращения администрация завода задумается над проблемой и решить ее в пользу белорусов».

На сайте «Слуцкого хлебозавода» сообщается, что хлеб «Бульбаш» выпекается с использованием старинных рецептов. Но картофеля в составе этого хлеба нет.