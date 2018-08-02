Лига Европы: Минское «Динамо» разгромило словацкий ДАК 2.08.2018, 21:13

Cтоличный клуб забил гостям из Словакии четыре мяча.

Минское "Динамо" дома нанесло разгромное поражение словацкому ДАКу в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы — 4:1. Команда Сергея Гуренко прошла в следующий этап состязаний, где сразится с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Встречи пройдут 9 и 16 августа. В раунде плей-офф Лиги Европы примут участие победители 3-го раунда отбора, а также 10 клубов, проигравших в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, пишет "Прессбол".

ДИНАМО Мн — ДАК — 4:1

МИНСК. Стадион "Динамо". Начало — в 19.00. 9450 зрителей

Судья — Антти Мунукка (Финляндия).

ДИНАМО Мн: Горбунов — Швецов, Луиш Роша, Галович (к), Бегунов, Яхая, Корзун, Шитов, Хващинский (Гуренко, 57), Ф.Иванов (Макась, 61), Николич (Треботич, 70).

Запасные: Капленко, Жавнерчик, Гаврилович, Игнатович.

ДАК: Мацей — Любичич (к), Гук, Коне (Шатка, 18), К.Вида, Кальмар, Байо (Дивкович, 41), М.Вида, Герц, Коштрна (Шпиряк, 78), Дэвис.

Запасные: Едличка, Пачинда, Алмаси, Загуменски.

ГОЛЫ: 1:0 — Николич (18). 2:0 — Хващинский (46). 3:0 — Ф.Иванов (51, с пенальти). 4:0 — Николич (58, со штрафного). 4:1 — К.Вида (73).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гук (1), Ф.Иванов (28), Герц (33), Кальмар (34), Шитов (41), Коштрна (50), Хващинский (52).

Первый матч — 3:1