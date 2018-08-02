Владимир Некляев: Кто создал суды, где судьи - просто болванчики? 4 2.08.2018, 21:25

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Владимир Некляев

В правовом государстве «дело профсоюзов» не могло возникнуть.

Поэт и один из представителей БНК Владимир Некляев прокомментировал суд над профсоюзными активистами сайту palitviazni.info.

"В системе правового государства ситуация вроде той, что стала поводом для уголовного дела против независимого профсоюза РЭП, просто не могла возникнуть", - считает политик.

"В свое время меня с диагнозом "транзиторная ишемическая атака" не начали лечить, а посадили в тюрьму, - высказался Владимир Некляев на свое странице в социальных сетях. - С таким диагнозом меня посадила в тюрьму год назад судья Марина Федорова. Тюремный доктор сказал, что таких судей самих судить надо. А эта "судья" сегодня судить руководителей независимого профсоюза".

Политик считает, что руководителей независимого профсоюза "судит не Федорова, а тот, кто приказал судить":

"Кто же создал суды, в которых судья - просто болванчик, который механически зачитывает приговоры? - задается вопросами Некляев. - Кто создал систему, в которой все, в том числе человеческие судьбы, решает, опираясь на силовые, репрессивной структуры, исполнительная власть?..

В системе правового государства ситуация, которая стала поводом для уголовного дела против независимого профсоюза РЭП, просто не могла возникнуть. Она возникла только потому, что профсоюзы, как и вся страна, существуют в условиях бесправия, в условиях тотального политического давления. И менять эти условия никто не собирается, что неизбежно приведет страну к политическому и экономическому коллапсу", - отметил Владимир Некляев.