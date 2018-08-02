Санкции США обвалили турецкую лиру до исторического минимума 2.08.2018, 21:40

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Эскалация противостояния может привести оттоку капитала из Турции.

Котировки турецкой денежной валюты лиры упали до рекордно низкого уровня после того, как США с 1 августа ввели санкции в отношении двух министров президента Реджепа Тайипа Эрдогана в деле американского пастора, обвиняемого в поддержке терроризма в Турции, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Торги отразили растущую обеспокоенность инвесторов по поводу напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, союзником по НАТО и основным торговым партнером Турции. Лира достигла рекордно низкого отношения к доллару США (5.0934 лиры за доллар), восстановившись к отметке 5.06018.

"Дальнейшая эскалация противостояния может привести к дальнейшему оттоку капитала и негативно повлиять на доверие к экономике", - сказал Якоб Кристенсен, руководитель исследования рынков Danske Bank.

"Это один из ключевых рисков для Турции, но у них также есть глубинные структурные слабости в экономике, которые усиливают эти геополитические проблемы", - добавил он.

Лира потеряла пятую часть своей стоимости с начала года вследствие роста инфляции и обеспокоенности по поводу независимости Центрального банка перед лицом неоднократных призывов Эрдогана к снижению процентных ставок.

Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу за их причастность к аресту и задержанию пастора Эндрю Брансона. Санкции предусматривают, что любое имущество или имущественные интересы обоих министров в рамках юрисдикции США заблокированы и американским гражданам полностью запрещено проводить любые операции с ними.