В Беларуси обнаружили бабочку, которую не видели с 1902 года

В Беларуси обнаружили бабочку, которую не видели с 1902 года2
- 2.08.2018, 21:49
В Восточной Европе основным местом обитания данного вида являются Карпаты.
Считавшаяся исчезнувшей бабочка пеструшка Сапфо обнаружена в республиканском биологическом заказнике «Днепро-Сожский» в Лоевском районе, сообщает БелТА.
Данный вид считался в Беларуси исчезнувшим. Последнее упоминание о бабочке датировано 1902 годом - в книге Арнольда «Каталог насекомых Могилевской губернии».
В Восточной Европе основным местом обитания данного вида являются Карпаты. Зафиксировать бабочку директору заказника удалось в конце июля, хотя впервые он увидел ее еще в прошлом году.