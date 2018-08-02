Брестское «Динамо» без Милевского со скрипом вышло во 2-й раунд Лиги Европы 2.08.2018, 22:30

Клуб из Бреста на последней добавленной минуте добыл ничью в матче с греческим «Атромитосом».

Брестское «Динамо» cегодня встречалось с греческим «Атромитосом». После первого матча, который закончился со счетом 4:3 в пользу брестчан, «Динамо» сыграло в ничью. На 90-й минуте в следующий раунд команду из Бреста вывел Нехайчик, пишет «Прессбол».

АТРОМИТОС — ДИНАМО Бр — 1:1

АФИНЫ. Стадион "Перистери". Начало — в 20.15.

Судья — Эйтан Шмулевич (Израиль).

АТРОМИТОС: Миркович — Хадзиисайяс, Муякич (Василакакис, 60), Умбидес (к), Коцопулос (Нсикулу, 60), Мадсон, Кивракидис, Кулурис, Сакич (Манусос, 75), Яннулис, Рисванис.

Запасные: Медьери, Карасалидис, Бусуладжич, Нацос.

ДИНАМО Бр: Гутор — Витус, Каргас, Нойок, Фамейе (Нивалдо, 46), Веретило (к), Хобленко (Нехайчик, 69), Филипович (Бабаво, 82), Юзепчук, Савицкий, Осучукву.

Запасные: Павлюченко, Садовский, Залеский, Кривец.

ГОЛ: 1:0 — Манусос (80), 1:1 – 90 Нехайчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Осучукву (20), Филипович (31), Муякич (36), Хобленко (42), Кулурис (49+), Фамейе (49+), Яннулис (68), Каргас (71), Нсикулу (79), Миркович (93+).

УДАЛЕНИЕ: Муякич (63, со скамьи запасных).

Первый матч — 3:4