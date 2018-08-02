Cловаки выступили против базы клуба «Ночные волки» 5 2.08.2018, 22:33

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Фото: EPA

Члены клуба прославляют коммунистическую идеологию, неприемлемую для Словакии.

Жители села Долна Крупа в Словакии выступили против создания в их населенном пункте базы байкерского клуба из России "Ночные волки".

Об этом сообщает местное издание Aktuality.sk. После того как президент Андрей Киска и еще около 200 известных людей Словакии выступили против присутствия "Ночных волков" в стране, в интернете появилось обращение некоторых местных жителей, которые требуют вмешательства министерств обороны и внутренних дел, пишет "Гордон".

По мнению местных жителей, члены этой военизированной организации продвигают в других странах власть иностранного государства, известную прославлением Сталина, советской империи и коммунистической идеологии.

В сообщении говорится, что Словакия "имеет богатый и кровавый исторический опыт коммунистических репрессий". В Долной Крупе проживают 2200 человек. На данный момент под обращением подписались несколько десятков человек. Ожидается, что подписантов будет больше.