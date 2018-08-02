Беларусь пытается заработать на нефти из Ирана, который находится под американскими санкциями 1 2.08.2018, 22:38

1,444

Попытки властей получать нефть из других источников закончились плохо.

Иранская нефть взамен на белорусскую технику. О бартере, который по крайней мере временно позволит Беларуси сократить импорт черного золота из России, сообщили иранские СМИ со ссылкой на посла Ирана в нашей стране. Тем не менее официальный Минск поспешил опровергнуть информацию. Чем объясняется несовпадение и есть ли в Беларуси альтернатива в нефтяном вопросе - в материале «Белсата».

Иран хвастается, Минск опровергает. Такая ситуация произошла 10 лет назад, когда белорусские дипломаты отказались признать переговоры о поставке Тегерану систем противовоздушной обороны С-300. Сегодня аналогичная ситуация повторилась относительно новой сделки – иранская нефть взамен на белорусские тракторы.

Возможность получить иранскую нефть с большой скидкой появилась в этом году, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке возобновил санкции против Ирана, снятые при его предшественнике Бараке Обаме. Тегеран в ответ заявил, что будет закупать технику только у тех стран, которые вопреки пожеланию Вашингтона продолжат приобретать у него углеводороды.

«Эксперты объясняют: сделка для Минска может быть чрезвычайно выгодна, особенно на фоне налогового маневра в России, который, как ожидается, поднимет цену российской нефти для Беларуси до мирового уровня. Это, как прогнозируют специалисты, может означать конец белорусской экономической модели», – говорит политолог Валерий Карбалевич.

«В прошлом году Беларусь уже импортировала две партии нефти из Ирана. Стороны утверждают, что поставка была выгодна для всех, но дальше двух танкеров продажи не продвинулись. Крупнейший белорусский проект импортозамещения в деле нефти осуществлялся с 2010-го по 2012-й год, когда наша страна якобы импортировала ежегодно миллионы тонн из Венесуэлы.

Но, как показало расследование российской «Новой газеты», на самом деле эта нефть могла быть и не венесуэльская. Множество косвенных доказательств свидетельствовало о том, что под видом венесуэльских углеводородов в Беларусь поступало российское сырье, вывезенное контрабандными путями под видом мазута», – рассказывает обозреватель издания «Белрынок» Наталья Маненок.

«Главный вывод: попытки белорусского руководства получать нефть из других источников закончились плохо. Закончились со знаком минус», – говорит Карбалевич.

Специалисты отмечают: в сегодняшней ситуации, когда большинство европейских стран недовольно новыми американскими санкциями против Ирана и хочет продолжать с ним торговать, но так, чтобы не разозлить Вашингтон, Лукашенко получает возможность продавать разным сторонам услуги серого посредника, снимая за это свой процент.

На этом могут заработать некоторые чиновники и близкие к ним бизнесмены, как это было 15 лет назад, когда Беларусь участвовала в скандальной программе «Нефть в обмен на продовольствие» для режима Саддама Хусейна в Ираке. И, хотя официальный Минск эту сделку сегодня опровергает, существует высокая вероятность того, что договор по крайней мере прорабатывается.

«Не думаю, что даже после завершения в России налогового маневра иранская нефть станет более выгодна, чем российская. По простой причине: Россия имеет свои нефтепроводы, нефтяные трубы, которые идут в Беларусь», – объясняет Карбалевич.

Но в том, что эти сделки могут дать альтернативу российской нефти, опрошенные нами специалисты сомневаются. Проблема – в недостаточной модернизированности белорусских НПЗ. В 2010-м году Минск запустил пятилетнюю программу совершенствования Мозырского и Новополоцкого заводов, в которую инвестировал более 3 миллиардов долларов, чтобы довести глубину переработки до 92%. Сейчас 92% обещают достичь по результатам новой пятилетки.