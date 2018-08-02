В России нашлось почти 400 тысяч компаний без сотрудников 2.08.2018, 22:55

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В половине российских фирм работают по 1–2 человека.

Опубликованные Федеральной налоговой службой (ФНС) открытые данные дают представление о том, сколько в России «пустых» компаний — предприятий, где никто не работает. Из статистики ФНС, которую проанализировал РБК, следует, что в 15,3% компаний, данные которых раскрыты ФНС, официально не трудоустроен ни один сотрудник. Всего в наборе 2,5 млн компаний, из них сотрудников нет в 381 тыс. организаций, сообщает РБК.

Открытые данные ФНС

1 августа ФНС опубликовала сведения о налоговой и бухгалтерской отчетности российских компаний. Они размещены в формате открытых данных на сайте ведомства (наборы под номерами 74–76). Опубликованные данные содержат информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков и среднесписочной численности работников. В дальнейшем будут еще два этапа раскрытия. 1 октября служба раскроет сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности, а также сумме уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. А на третьем, финальном этапе 1 декабря будут опубликованы данные о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам организаций, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за них с указанием штрафов.

Из-за санкций в наборах открытых данных, по крайней мере до 2020 года, не будет сведений о компаниях, входящих в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам. К крупнейшим налогоплательщикам федерального уровня ФНС относит компании с годовым доходом свыше 35 млрд руб., регионального уровня — от 2 млрд до 35 млрд руб. А в перечень стратегических предприятий, утверждаемый президентом, входит порядка 70 компаний, среди которых «Роснефтегаз», «РусГидро», РЖД, «Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот», банк ВТБ и т.д.

В наборе открытых данных «Сведения о среднесписочной численности работников организации » содержится информация о 2,5 млн юридических лиц, данные составлены на 1 января 2018 года. Число организаций, о которых представлена информация, значительно меньше, чем число юрлиц, зарегистрированных в России на 1 января 2018 года: по данным ФНС, их было 4,37 млн, 3,6 млн из которых — только ООО.

Еще в 41,5% всех организаций, данные по которым раскрыла налоговая служба, среднесписочная численность работников была равна единице. В 10% компаний работают по два человека, в 13,7% — от трех до пяти. Менее чем в 20% организаций из списка число работников превышало пять.

«Даже если у организации отсутствуют штатные работники, она обязана представить отчетность с нулевым показателем», — сообщила РБК пресс-служба ФНС. Совместители и лица, осуществляющие работу по договорам подряда, в число сотрудников не включаются, отметили налоговики.