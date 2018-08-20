закрыть
20 августа 2018, понедельник, 7:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Президент Афганистана объявил перемирие с «Талибаном»

  • 20.08.2018, 7:37

Перемирие будет действовать при одном условии.

19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил в Twitter с 20 августа перемирие в войне против радикального исламистского движения "Талибан".

"Мы объявляем о прекращении огня ...при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", – сказано в твите.

Гани также призвал руководство "Талибана" "подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах".

9 июня талибы впервые за 17 лет объявили временное перемирие с правительством Афганистана.

Срок его действия истек в ночь на 15 июня.

В ночь на 22 июня радикальные исламисты произвели первую атаку на правительственные силы Афганистана по окончании перемирия.

"Талибан" – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х годов взяло под контроль значительную территорию Афганистана.

В 2001 году США с союзниками начали операцию против талибов, поводом к которой стали террористические атаки в Америке 11 сентября того же года.


популярное за неделю

Мнение

Уже не цепляет
Уже не цепляет Ирина Халип
Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко