Президент Афганистана объявил перемирие с «Талибаном» 20.08.2018, 7:37

Перемирие будет действовать при одном условии.

19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил в Twitter с 20 августа перемирие в войне против радикального исламистского движения "Талибан".

"Мы объявляем о прекращении огня ...при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", – сказано в твите.

....we announce a ceasefire that would take effect from tomorrow, Monday, the day of Arafa, till the day of the birth of the prophet (PBUH) i.e., Milad-un-Nabi, provided that the Taliban reciprocate. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) 19 августа 2018 г.

Гани также призвал руководство "Талибана" "подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах".

We call on the leadership of the Taliban to welcome the wishes of Afghans for a long lasting and real peace, and we urge them to get ready for peace-talks based on Islamic values and principles. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) 19 августа 2018 г.

9 июня талибы впервые за 17 лет объявили временное перемирие с правительством Афганистана.

Срок его действия истек в ночь на 15 июня.

В ночь на 22 июня радикальные исламисты произвели первую атаку на правительственные силы Афганистана по окончании перемирия.

"Талибан" – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х годов взяло под контроль значительную территорию Афганистана.

В 2001 году США с союзниками начали операцию против талибов, поводом к которой стали террористические атаки в Америке 11 сентября того же года.