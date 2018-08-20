Белоруски завоевали 7 медалей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике 1 20.08.2018, 7:56

Екатерина Галкина

Фото: bga.by

Соревнования проходили в Минске.

Белоруски завоевали 7 медалей (1 золотую, 1 серебряную, 5 бронзовых) на этапе Кубка мира по художественной гимнастике (FIG BSB Bank World Challenge Cup 2018), который прошел 17−19 августа на площадке Falcon Club в Минске, сообщает tut.by.

Екатерина Галкина завоевала бронзу в олимпийской дисицплине многоборья, золото в упражнении с обручем и еще одну бронзу — с лентой.

Анастасия Салос завоевала серебро в упражнении с мячом и бронзу — с булавами.

В групповых упражнениях команда Беларуси (Анна Гайдукевич, Лолита Мацкевич, Диана Мисюченко, Анастасия Рыбакова и Анна Швайба) завоевала 2 бронзы — в упражнениях с 5 обручами, а также с 3 мячами и 2 скакалками.