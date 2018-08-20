Джон Болтон: Совершающие кибератаки на США заплатят высокую цену 20.08.2018, 8:13

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Джон Болтон

Фото: reuters

Советник Трампа заявил об ответных мерах.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация не исключает проведения как "защитных", так и "наступательных" киберопераций для охраны "целостности избирательного процесса". Свое мнение Болтон высказал в интервью телеканалу ABC, опубликованонм в ночь на понедельник, 20 августа, передает dw.com.

Советник Дональда Трампа заявил, что вопрос о вмешательстве в избирательный процесс не просто связан "с русскими". Болтон признал, что за две недели до интервью он провел совещание с руководителями четырех ведомств, на котором обсуждались возможные меры. При этом политик уточнил, что "есть много вещей, которые мы делаем, о которых мы не можем говорить конкретно".

Проводивший интервью журналист спросил о наступательных кибероперациях, которые упомянул директор АНБ Пол Накасоне в качестве ответа на "любое предвыборное вмешательство". В ответ на это Болтон повторил, что это секретная информация. Политик также выразил уверенность, что США используют "весь спектр возможностей для защиты не только выборов, но и целого ряда уязвимых систем в США".

Болтон также указал, что в Вашингтоне не хотят кибервойны. "Мы хотим мира в киберпространстве. И чтобы сделать это, я думаю, нам нужно создать структуры сдерживания, чтобы наши противники, которые проводили кибероперации против нас или которые просто наблюдали их, поняли, что они будут платить гораздо более высокую цену, если они это сделают, чем если бы они просто воздержались", - добавил Болтон.